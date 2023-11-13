【領展抽獎】領展24個商場推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」送逾百萬元禮品　頭獎可獲3萬元旅遊現金券

▲ 【領展抽獎】領展24個商場推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」送逾百萬禮品 頭獎可獲3萬元旅遊現金券

領展 （00823） 旗下24個商場推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，獎品超過200份，頭獎包括價值3萬元的旅遊現金禮券大獎，其他獎品包括海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票、任天堂Switch遊戲機、珠寶禮券、一系列餐飲及家品電器禮券等，總值超過100萬元。

領展指，由11月15日起至12月31日一連8個星期，顧客只須登記成為領展Link Up會員，並於24個指定商場即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑商戶發出的正本機印發票最多一張，即可換領抽獎機會一次；即日以電子貨幣消費滿600元或以上，可換領兩次抽獎機會。

另外，領展Link Up會員首次參加大抽獎時，即可獲得20元電子現金券一張，其後每累積5次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券，可用作品嘗美饌佳餚及購買各種家品之用。新會員只要即場透過指定優惠碼「LINKUPXMAS」登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得20元電子現金券作為迎新禮品。

▲ 累積5次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券，可用作品嘗美饌佳餚及購買各種家品之用。新會員只要即場透過指定優惠碼「LINKUPXMAS」登記，可獲20元電子優惠券

「LINK UP『賞』飛就飛大抽獎」24個指定參與商場包括：

新界區： T Town、天澤商場、天盛商場及街市、天瑞商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、頌安商場、沙角商場、禾輋廣場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩明商場及街市

九龍區： 樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場及街市、秀茂坪商場及街市

港島區： 興華廣場、愛東商場、小西灣廣場

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編輯：陳韻妍