英內政大臣柏斐文被辭退 曾批警處理撐巴示威不公

英國媒體周一（13日）報稱，首相辛偉誠（Rishi Sunak）已決定辭退內政大臣柏斐文（Suella Braverman）。柏斐文早前曾批評倫敦警方，處理聲援巴勒斯坦示威不公正。

倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準 【下一頁】

英內政大臣擬立法限制露宿 批將搭帳篷當生活方式 【下一頁】

政府消息人士表示，辛偉誠已要求柏斐文離開政府，後者接受請求。柏斐文近周屢次發表爭議言論，包括斥責倫敦警方為支持巴勒斯坦遊行開綠燈放行是雙重標準等，被指是展示其強硬右翼取向。

柏斐文離任相信引發英國內閣洗牌，環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲（Therese Coffey）及衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）估計會離開內閣。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）亦是預定被撤換對象之一，但秋季預算公布在即，相信他能暫時留任。

今次亦是柏斐文在一年多內，兩度被辭任內政大臣。前首相卓慧思（Liz Truss）任內，柏斐文因用私人電郵向一名國會議員發送含機密資訊的電郵，最終被卓慧思要求辭職。

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責任編輯：吳漢培