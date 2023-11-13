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【有人商店】英國連鎖超市取消自助結帳　重新讓員工回到收銀台

商業 16:56 2023/11/13

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近年流行開設無人商店，但也有反對者稱無人商店有著缺點。早前英國有連鎖超市就反其道而行，削減其店內幾乎所有的自助收銀台，原因是為了滿足顧客的需求。

【中小企】中小型企業業務狀況　10月現時動向指數跌至44.8　貿易業新訂單續跌

1847年成立的英國連鎖超市Booths是當地老牌零售商戶，在英格蘭北部共有28家商店，除兩家外所有商店都將配備收銀員結帳。自助收銀台近年來變得越來越普遍，Booths被認為是英國第一家放棄使用自助收銀台的超市，該公司表示新政策是根據客戶回饋制定的：「我們相信為顧客服務的同事可以提供更好的顧客體驗，因此我們決定取消大多數商店的自助結帳服務。」

Booths董事總經理Nigel Murray表示：「隨著自助結帳服務使用一段時間後，我們的客戶反饋指，商店裡的自助掃描機可能速度很慢，而且不太可靠。我們庫存了很多散裝物品，例如水果、蔬菜和麵包店，當你掃描這些商品時，你就必須自行目測它的種類，但並不是所有人都分辨得出，例如不同價格的蘋果的分別。」

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「此外也有一些各種各樣的瑣碎問題，例如當你把酒品放進籃子裡的那一刻，就必須有員工來檢查你是否達到了合適的年齡。」Nigel Murray表示：「我們喜歡與人交談，希望成為由人類為客戶服務的地方，所以我們追求的不是人工智能，而是真正的智能。」

對於此措施，顧客有支持有反對，顧客曼斯菲爾德夫婦在訪問時對此表示歡迎：「我喜歡有人可以交談，他們在照顧顧客方面非常出色。即使在疫情期間，他們也一直在回應人們不喜歡使用自助收銀台的事實。它們也不是特別可靠，我認為他們在其他地方已經改變了，但我很高興能夠得到服務。」但也有人表示，「自助結帳是一個不錯的選擇：「這是一個好主意，因為如果排隊的人很多，你可以更快地買到東西。」

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責任編輯：李智賢

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