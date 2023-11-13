專才剛來港即租維港滙I天池屋　月租10萬　呎租72元創新高

信置(00083)及會德豐地產牽頭發展的西南九龍維港滙I近日錄項目新高租務成交， 維港滙I的2座頂層連平台及泳池特色戶，間隔四房連雙套房，實用面積1,390平方呎，剛以月租10萬元租出，呎租高見72元，再創屋苑呎租新高。

據悉客人剛申請高才通來港，鍾情維港海景及屋苑附近配套而租入單位。

維港滙在踏入11月後連錄多宗租務成交，主要屬三房或以上大單位，當中不乏內地租客。維港滙自入伙以來租務成交一直熾熱，至今累積近240宗水平。

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