【虛擬銀行】 ZA Bank 推「世11優惠」送11部 iPhone 15 Pro

ZA Bank 宣布與 Nike 及其他城中熱門品牌推出「世 11 優惠」，與用戶盡情投入 11 月熾熱購物氣氛。 即日起至2023年11月30日 ，用戶憑ZA Card於 Nike 香港官方網店買滿2件指定減價產品，並在結賬時輸入優惠碼「ZA30OFF」，即享額外7折優惠。

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另外，由11月11日開始至12月12日期間，用ZA Card單筆消費滿300元累計次數最多的首11 位 ZA Bank用戶，將每人獲贈iPhone 15 Pro 128 GB一部。

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撰文：鄭日棱