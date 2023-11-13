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【虛擬銀行】 ZA Bank 推「世11優惠」送11部 iPhone 15 Pro

理財智慧 16:48 2023/11/13

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ZA Bank 宣布與 Nike 及其他城中熱門品牌推出「世 11 優惠」，與用戶盡情投入 11 月熾熱購物氣氛。 即日起至2023年11月30日 ，用戶憑ZA Card於 Nike 香港官方網店買滿2件指定減價產品，並在結賬時輸入優惠碼「ZA30OFF」，即享額外7折優惠。 

海濱花園海景三房535萬售　原業主持貨逾3年帳蝕近百萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

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