英國續爭海外醫生人才 培訓計劃料多年後始收效

英國執業醫生監管機構醫學總會（General Medical Council，GMC）表明，即使已有計劃加快培訓醫生人才，爭奪海外畢業醫生加入仍然十分重要。總會透露，2022年新入職醫生中3分2為外國大學畢業生。

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GMC指政府6月起啟動的英格蘭醫療人員培訓及招募計劃相信需多年才收效，現時招攬外國畢業醫生依然相當關鍵。行政總裁馬西（Charlie Massey）坦言，受訓者成為醫生仍有漫漫長路。

馬西指英國需要比以往更多的海外畢業醫生前來工作，維持人口所需醫療服務水平。GMC報告預計，未來14年海外畢業醫生在英國工作的比率將維持在接近現時近4成水平。

馬西稱GMC已開設多個工作坊，幫助海外醫生適應英國的醫療界工作文化。他指若業界能夠提供更多支援協助外國醫生，英國將有更大可能保留人才提供醫療服務。

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英格蘭國民保健服務（NHS）的長期招募計劃中，希望在未來15年延攬數以十萬名醫療人才，包括耗資24億英鎊（約229.43億港元）興建額外訓練設施。醫學院學生人數將翻倍至每年1.5萬名，所有實習醫生需要完成5年學業後通過考試，並接受進一步培訓。

英格蘭NHS表示，現有過萬全職醫生空缺，空缺率達7.2%。GMC指2022年約2,000名執業醫生退出總會，憂慮高工作不滿度及潛在極度疲勞風險可能影響NHS挽留醫生。NHS稱已有方案減少醫生流失，包括彈性工作選項及職業發展機會等。

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責任編輯：吳漢培