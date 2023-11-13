日本10月批發通脹率放緩至1%以下 企業商品價格指數10月份環比增0.8%

日本周一（13日）的數據顯示，10月份的批發通脹率在兩年半多的時間里首次放緩至1%以下，這表明推動多種商品價格上漲的成本推動壓力開始減弱 。

分析師說，商品主導的通脹放緩符合日本央行的預測，但薪資和家庭支出的成長是否足以導致需求推動的消費價格上漲，則成為關注的焦點。

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農林中金總合研究所首席經濟學家Takeshi Minami表示：「隨著過去原材料和能源成本的下降通過國內企業對企業價格的過濾，批發通脹似乎已經降溫。」在截至 2024 年 3 月的財政年度結束時，政府為抑制汽油和公用事業費用而提供的補貼可能會導致消費者通脹放緩。

他說：「但消費者通脹放緩的步伐將是溫和的，因為勞動力短缺和工資上漲將支撐服務價格。」

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企業商品價格指數（CGPI）衡量的是企業之間相互收取的商品和服務價格，10月份該指數環比增長0.8%，基本符合市場預測中位數0.9%的漲幅，但與9月2.2%的漲幅相 比明顯放緩。

數據顯示，這標誌著批發通脹連續第10個月放緩，年成長率自2021年2月以來首次低於1%。通脹放緩的原因是木材、化學和鋼鐵產品價格下跌，凸顯了全球大宗商品成本下降的影響。

批發通脹飆升促使許多日本企業將更高的成本轉嫁給家庭，這一趨勢導致日本央行在10月份發布的季度預測中上調了通脹預期。

日本央行表示，這種成本推動型通脹將會消退，取而代之的必須是更多由強勁內需推動的價格上漲，這樣它才會考慮結束超低利率。行長植田和男（Kazuo Ueda）表示，日本正朝著可持續地實現該行2%的目標邁進，這顯示退出超寬鬆政策的條件正在逐步具備。

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記者：張瑋婷