▲ 【2800】恒生投資：盈富基金及國指ETF預託證券 11月16日泰國交易所上市

恒生投資管理與泰國最大銀行盤谷銀行附屬Bualuang Securities（BLS）合作，讓BLS成功發行分別追蹤盈富基金 （02800） 及恒生中國企業指數上市基金 （02828） 的預託證券。兩隻預託證券將於11月16日在泰國證券交易所上市。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，很高興恒生投資的兩隻旗艦ETF──盈富基金和國指ETF被選為海外預託證券的基礎投資，這不僅讓海外投資者的投資組合更多元化，捕捉香港和內地市場的長期增長潛力，並展現香港作為內地和海外市場超級聯絡人的獨特角色。

BLS高級董事總經理Bannarong Pichyakorn指，香港市場的市盈率具吸引力，對中國和香港的長遠經濟增長前景樂觀。

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編輯：陳韻妍