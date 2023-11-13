英國加油站營運商EG購Tesla超快速充電裝置 目標擴展到2萬多個充電器

英國加油站營運商EG集團周一(13日)表示，將購買Tesla（TSLA）的超快速充電裝置，以協助其在歐洲推廣電動車充電網路。該集團表示，其目標是將充電網路從目前的600多個充電器擴展到2萬多個充電器。

電動車的採用被視為英國在 2050 年實現淨零排放目標的關鍵，但汽車產業呼籲加快公共充電網路的擴張，以便讓駕駛者能夠實現這一轉變。

英國政府的數據顯示，截至10月1日，英國僅安裝了4.9萬多個公共電動車充電設備。

ES補充說，無論他們的車輛是什麼品牌，其正在購買的「開放式網路」Tesla充電器將使所有駕駛員都能使用這些充電器。

Tesla充電基礎設施資深總監 Rebecca Tinucci表示：「快速安裝可靠、易用的電動車充電基礎設施是邁向永續未來的正確一步。」，又指Tesla的快速充電硬體也將提供給該領域的 「其他領導者」。

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記者：張瑋婷