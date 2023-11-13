【實現碳中和】Apple產品改用環保材質　承諾成本不會轉嫁消費者

▲ Apple負責人近日出席活動時就保證，Apple將不會因為這些減少碳排放的政策而使設備漲價 。

蘋果（Apple）近年積極實現碳中和策略，不斷將設備材料與週邊材質改為環保材質，專注於再生能源和低碳的設計。不過，隨著材質的改變與研發，不少消費者都擔憂，Apple設備的成本會因此提高，進而導致售價上漲。Apple負責人近日出席活動時就保證，Apple將不會因為這些減少碳排放的政策而使設備漲價 。

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據外媒9To5Mac報道指，Apple環境、政策和社會倡議副總裁Lisa Jackson日前出席路透社NEXT大會時提及，行政總裁Tim Cook已下決定，Apple不會把減碳的成本轉嫁到產品定價之上，希望顧客明確了解，他們並不會因為購買蘋果新設備而被迫多付費。

Jackson又指，Apple懂得如何在製造鏈中應用潔淨能源和可回收材料，以降低碳排放。如今年9月與iPhone 15系列同步登場的Apple Watch Series 9 和Ultra 2，便是蘋果宣稱「完全碳中和」的產品，而未來預計將會有更多類似的產品推出。

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責任編輯：曾曉汶

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