【大行報告】中金：港股迎復修式反彈 明年盈利增4.5% 上升空間10%至15%

中金公司發表報告，預計今年底或者明年一、二季度政策預期密集、美債利率趨緩、地緣局勢緩和都有可能促成一波修復式反彈，認為港股處於逐步築底過程，在基準情況上行空間10%至15%。

報告認為，港股彈性或大於A股，高彈性和利率敏感型行業或更受惠，如生物科技、科技硬件、互聯網與新能源等。主題投資機會上，中金公司建議關注利率下行敏感、港股流動性和長期金融中心定位、高分紅和公司治理吸引力幾個方面。

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基於政策漸進推進和美債利率逐步回落的假設，中金公司認為港股處於逐步築底過程，基準情況上行空間10%至15%。當前市場處於「政策底」，但過度到情緒底和市場底仍需時間。今年底到明年初，在美債利率回落、中國政策發力和中美關系改善的共同推動下，出現修復式反彈並不難，更大的空間則有待更多「對症」政策。

基準情況下，中金公司預計港股2024年盈利增長4.5%（非金融4.7%、對應地產增速7%），較今年接近零增長溫和修復；估值在利率下行和風險溢價小幅改善下擴張7%(隱含美債3.9%、風險溢價從8.2%降至7.8%)，對應指數空間10%至15%。

如果政策推進力度超出中金公司預期，那麼指數空間可能擴大到25%（對應盈利增長10%，估值15%)。相反，中金公司這一判斷的主要下行風險仍是「對症」政策出台弱於預期，此時對應盈利0%增長，指數跟隨估值收縮可能微跌5%。

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記者：李兆明