香港恒生大學「資訊日2023」  公布「學校推薦多元才能直接入學計劃」詳情 

▲ 「恒生大學資訊日 2023」將公布「學校推薦多元才能直接入學計劃」詳情。

香港恒生大學「資訊日 2023」將於 11 月 18 日（星期六）舉行，設有30多場不同主題的講座和工作坊，以及課程展覽、學生生活巡禮、入學講座、校園導覽等，助中學生及家長掌握恒生大學最新課程及入學資訊，包括入學要求和計分方法等。資訊日設即場報名及考核，於當天完成報名程序（包括網上報名及繳交報名費）且合資格的申請人，有機會於今年 12 月獲發首輪有條件取錄。同日更會公布最新的「學校推薦多元才能直接入學計劃」詳情，計劃旨為在不同領域表現非凡的學生，提供更多元的入學途徑。

活動邀得香港輔導教師協會代表葉偉民主講「大學選科攻略」專題講座（下午2時），分享2023年入學數據及分析選科策略。恒生大學校長何順文亦會主持入學講座並介紹大學的獨特優勢（上午10時30分）。其他講座及工作坊包括：由香港經濟日報執行董事兼公司秘書王清女士主講「市場學：未來就業市場的趨勢及僱主對畢業生的期望」、AI實作工作坊、「從迪士尼電影看性別定型」、「電視新聞製作工作坊」、「那些年的街頭霸王：亞洲的電子遊戲保育」及「探索電玩翻譯國度：從2D歷險到VR體驗」等。



「恒生大學資訊日 2023」詳情：https://infoday.hsu.edu.hk/zh/ 。



香港恒生大學簡介

香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學，設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，全日制學生逾 6,000 人。恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，致力培育青年成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

恒生大學矢志成為區內具領導地位的私立大學，以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新的學位課程、結合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助的具影響的研究，以及優質的學生發展／支援服務。在新加坡AppliedHE 公布的 2023 年「東盟地區+」私立大學評鑑中，恒生大學整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦在 2021 年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。



(特約)