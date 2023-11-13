【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX　波音股價盤前升3%

▲ 【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX

中美元首有望在周三（15日）亞太經合組織（APEC）會議期間會面，彭博社報道，中國或會在本周採購波音（Boeing，美：BA）737MAX客機，但不會由國家主席習近平親自公布決定，而是以諒解備忘錄作採購意向書。不過，報道又指，協議條款仍在討論之中，最終可能談判失敗。

波音周一美股盤前股價升3%，暫報203.42美元。

波音737MAX客機在2019年兩場致命空難後，中國民航局發出空禁飛令，直至今年初才有內地航空公司恢復使用737MAX作商業營運，內地航空公司也一直未有737MAX新訂單。

報道又指，波音正籌備向內地交付新一架737MAX，為2019年空難事件後首次交付。

除了中國訂單傳出曙光，本周舉行的杜拜航空展也是波音爭取新訂單的主要戰場。外電指，，阿聯酋航空（Emirates）將於周一開始的杜拜航空展期間，向波音訂購新一批777X客機，詳情可見【下一頁】

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編輯：麥德銘