【2023稅貸戰】東亞罕有採劃一稅貸息5.63厘 大小額借貸息率相同

▲ 今年有銀行稅貸息最多加價4.31厘

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

打工仔陸續收到綠色炸彈，個人稅務貸款戰亦激鬥連場，最新應戰是東亞，但該行反常態並未打價格戰，反而罕有採均一價，無論是最少借5000元到大額400萬元，如以1年還款期計，息率一律為5.63厘。相比去年最低息1.32厘（以借150萬元及1年還款期計），按年加價4.31厘。

綜觀至今已出招的11間金融機構，東亞有3個特點，包括：

（1）稅貸息首間衝破5厘：抛離第2大高息的大眾財務旗下4.04厘。

（2）加價最勁：鑑於資金成本上升，今年逾六成業界已加價，加幅由滙豐微升0.03厘到東亞勁升4.31厘。事實上，勁加稅貸息早有前科，星展去年最低稅貸息6.14厘，按年大幅提高4.81厘或3.6倍。

（3）均一價：東亞對大小額借貸採相同息率，以兩年還款期計為5.81厘，較1年還款期計5.63厘高。

回顧去年11月東亞推首輪稅貸息最低1.32厘，但罕有於今年4月再有次輪稅貸應市，加價至2.04厘。

今年稅貸息普遍已加價

業界 今年最低稅貸息 去年最低稅貸息 加幅 東亞 5.63厘（借5000元至400萬元及1年還款期息率劃一） 1.32厘（借80萬元及1年還款期） 加4.31厘 大眾財務 4.04厘（借1萬元及1年還款期計） 3.58厘（借1萬元及1年還款期計） 加0.46厘 信銀國際 1.65厘（借200萬元及1年還款期計） 1.39厘（借150萬元及1年還款期計） 加0.26厘 恒生 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.62厘（借150萬元及兩年還款期） 加0.16厘 工銀亞洲 2.18厘（借100萬元及半年還款期計 2.07厘（借100萬元及1年還款期） 加0.11厘 中銀香港 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.68厘（借100萬元及1年還款期） 加0.1厘 滙豐 1.68厘（借150萬元及1年還款期計） 1.65厘（借150萬元及1年還款期計） 加0.03厘 華僑信用財務 1.68（借150萬元及1年還款期計） 1.68（借150萬元及1年還款期計） 無加價 花旗 1.78（借150萬元及1年還款期計） 1.78（借150萬元及1年還款期計） 無加價 AEON信貸財務 3.24厘（借80萬元及兩年還款期） 3.24厘（借80萬元及1年還款期） 無加價 大新 0息（借1萬到10萬元及半年還款期計） 1.18厘（借1萬到10萬元及1年還款期） 減價1.18厘 註：最終條款以業界公布為準

此外，檢視今年5大最平稅貸息依次為：大新的零息、信銀國際的1.65厘、滙豐及華僑信用財務的1.68厘，中銀香港、恒生及花旗的1.78厘，以及工銀亞洲的2.08厘。

順帶一提，另有3行近期猛谷私貸卻擺明搶稅貸客，去年富邦並未正式推稅貸，但現正猛谷「合你意」私人貸款1.88厘，標榜「特低息率助您稅季做足準備」，「稅季到，識得借當然借稅貸」等字眼。同樣，渣打私貸1.85厘亦以「稅季到」等字眼搶攻；其牽頭的虛擬銀行Mox旗下「即時借」，聲言「稅季無憂話咁易」，提早輕鬆交稅獲3個月現金回贈，最高4000元，以借10萬元及36個月還款期計的年息為8.62厘。

相關文章：【2023稅貸戰】花旗推稅貸 特選客戶借多少才享實際年利率1.78%？

【港元定存】特別存期港元定存受捧 108天享4.95厘年息

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪