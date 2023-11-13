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【2023稅貸戰】東亞罕有採劃一稅貸息5.63厘 大小額借貸息率相同

Hot Talk 16:15 2023/11/13

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今年有銀行稅貸息最多加價4.31厘

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打工仔陸續收到綠色炸彈，個人稅務貸款戰亦激鬥連場，最新應戰是東亞，但該行反常態並未打價格戰，反而罕有採均一價，無論是最少借5000元到大額400萬元，如以1年還款期計，息率一律為5.63厘。相比去年最低息1.32厘（以借150萬元及1年還款期計），按年加價4.31厘。

綜觀至今已出招的11間金融機構，東亞有3個特點，包括：

（1）稅貸息首間衝破5厘：抛離第2大高息的大眾財務旗下4.04厘。

（2）加價最勁：鑑於資金成本上升，今年逾六成業界已加價，加幅由滙豐微升0.03厘到東亞勁升4.31厘。事實上，勁加稅貸息早有前科，星展去年最低稅貸息6.14厘，按年大幅提高4.81厘或3.6倍。

（3）均一價：東亞對大小額借貸採相同息率，以兩年還款期計為5.81厘，較1年還款期計5.63厘高。

回顧去年11月東亞推首輪稅貸息最低1.32厘，但罕有於今年4月再有次輪稅貸應市，加價至2.04厘。

今年稅貸息普遍已加價

業界今年最低稅貸息去年最低稅貸息加幅
東亞5.63厘（借5000元至400萬元及1年還款期息率劃一）1.32厘（借80萬元及1年還款期）加4.31厘
大眾財務4.04厘（借1萬元及1年還款期計）3.58厘（借1萬元及1年還款期計）加0.46厘
信銀國際1.65厘（借200萬元及1年還款期計）1.39厘（借150萬元及1年還款期計）加0.26厘
恒生1.78厘（借150萬元及1年還款期計）1.62厘（借150萬元及兩年還款期）加0.16厘
工銀亞洲2.18厘（借100萬元及半年還款期計2.07厘（借100萬元及1年還款期）加0.11厘
中銀香港1.78厘（借150萬元及1年還款期計）1.68厘（借100萬元及1年還款期）加0.1厘
滙豐1.68厘（借150萬元及1年還款期計）1.65厘（借150萬元及1年還款期計）加0.03厘
華僑信用財務1.68（借150萬元及1年還款期計）1.68（借150萬元及1年還款期計）無加價
花旗1.78（借150萬元及1年還款期計）1.78（借150萬元及1年還款期計）無加價
AEON信貸財務3.24厘（借80萬元及兩年還款期）3.24厘（借80萬元及1年還款期）無加價
大新0息（借1萬到10萬元及半年還款期計）1.18厘（借1萬到10萬元及1年還款期）減價1.18厘
註：最終條款以業界公布為準

此外，檢視今年5大最平稅貸息依次為：大新的零息、信銀國際的1.65厘、滙豐及華僑信用財務的1.68厘，中銀香港、恒生及花旗的1.78厘，以及工銀亞洲的2.08厘。

順帶一提，另有3行近期猛谷私貸卻擺明搶稅貸客，去年富邦並未正式推稅貸，但現正猛谷「合你意」私人貸款1.88厘，標榜「特低息率助您稅季做足準備」，「稅季到，識得借當然借稅貸」等字眼。同樣，渣打私貸1.85厘亦以「稅季到」等字眼搶攻；其牽頭的虛擬銀行Mox旗下「即時借」，聲言「稅季無憂話咁易」，提早輕鬆交稅獲3個月現金回贈，最高4000元，以借10萬元及36個月還款期計的年息為8.62厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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