摩洛哥鈷礦懷疑違反勞動法 環保法 寶馬： 必須予以糾正

德國汽車製造商寶馬公司（BMW）周日（12日）表示，在報紙報道稱摩洛哥一家鈷礦存在違反勞動法和環保法的違規行為後，該公司正在尋求澄清該礦的運作情況。

寶馬公司發言人告訴《路透社》，該公司已與當地供應商Managem公司取得聯繫，詢問了一系列問題，並要求更多資訊。

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發言人說：「如果有任何不當行為，必須予以糾正。」他還補充說，今年夏天曾有針對 Managem 的初步指控，但提供給寶馬的文件看起來是可信的，又稱Managem 的環境證書是最新的。

據《蘇黎世日報》（SZ）網路預告版報道，該報11 月13 日的印刷版將稱，其記者與NDR 和WDR 廣播公司合作進行了一項研究，發現摩洛哥的礦山嚴重違反了環境和勞動保護法規。

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報告稱，水樣本中發現砷含量超標，Managem 公司沒有遵守保護工人的國際標準，並對批評工會採取行動。

寶馬發言人說，寶馬已不再從剛果採購鈷。其五分之一的鈷來自摩洛哥，其餘來自澳洲。

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記者：張瑋婷