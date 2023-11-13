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【JPEX案】涉詐騙JPEX企硬經營：加密貨幣升幅蓬勃　完善系統繼續提供「優質服務」

股市 16:11 2023/11/13

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【JPEX案】涉詐騙JPEX企硬經營：加密貨幣升幅蓬勃　完善系統繼續提供「優質服務」

香港無牌加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙，已報警的受害人超過2000名，涉及金額逾10億元，多位JPEX相關人士被補。靜默約1個月的JPEX近日突然發表公告，提到近期加密貨幣市場的蓬勃升幅，預計交易量持續增加，揚言優化及重新設定平台交易系統，意味JPEX即使遭到證監會及警察聯合調查，以及App遭斷網後，仍然企硬經營。

JPEX表示，DAO將會於未來良態的市況中，繼續提供更優質的服務予一眾用戶。

JPEX表示：

有見近期加密貨幣市場的蓬勃升幅，以及訴可見將來持續增加的交易量，平台相關的交易系統正就此進行優化及重新設定。

JPEX又稱：「為保障DAO持份者可以於方案中獲得足夠的收益及分紅，平台已開展與造市商進行資金回購的工作。」所謂的「DAO」，即JPEX向來在網站所稱的「去中心化的自治組織」，指該平台無CEO、無負責人、無實體。

JPEX此前提出「DAO持份者分紅方案」，號稱將提供4億泰達幣（USDT）供用戶認購兌換，JPEX用戶可將存於平台的資產1：1比例換取「DAO持份者分紅」，現時只以兌換價1%回購，一年後以30%回購，兩年後才以100%進行回購。

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責任編輯：李哲毅

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