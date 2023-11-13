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【長者優惠】11月19日長者日 逾2000商戶提供長者消費優惠

理財智慧 19:14 2023/11/13

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星期日（19日）為長者日，社會福利署籌辦長者日消費優惠活動，逾2,000間食肆、零售店鋪和社會企業商戶當日會向長者咭持有人提供折扣或其他形式優惠。「長者日」參與商戶會於當眼處張貼相關宣傳海報，方便長者識別。

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【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

社署1994年起推行長者咭計劃，方便65歲或以上長者享用政府部門、公共機構和商號提供的優惠或折扣，至今已發出逾240萬張長者咭，參與計劃的商號和機構超過2,600間。

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撰文：鄭日棱

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