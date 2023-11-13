▲ 【2024展望】中金：港股正逐步築底、明年上行空間10%至15% 薦三大投資主線、籲謀定而後動

中金表示，現時港股面對與去年底似曾相識的處境，假設中國政策漸進推進和美債利率逐步回落，港股正處於逐步築底過程，明年基準情形上行空間為10%至15%。「目前市場處於政策底，但過渡到情緒底和市場底仍需時間」，若政策力度超出預期，恒指上升空間料擴大至25%，惟若政策力度弱於預期，港股則可能跌5%。

港股2024年盈利增長4.5%

中金指，若結合當前較低估值、更低的外資配置和情緒，港股扭轉頹勢甚至跑贏 A股與其他市場都非難事，當前A/H溢價處於150%的歷史高點，否則港股未來可能仍將是後勁不足的反彈，建議謀定而後動、不疾而後速。該行預計，港股2024年盈利增長4.5%，當中非金融增長4.7%。

「若自2021年初高位計算，港股弱勢已持續近三年，今年底到明年初在美債利率回落、中國政策發力和中美關係改善的共同推動下，港股出現修復式反彈並不難，更大的空間則有待更多「對症」政策推出」。

今年底或明年初或會有修復式反彈

中金預期，今年底或明年第一、二季政策預期密集、美債利率趨緩、地緣局勢緩和都有可能促成一波修復式反彈此時港股彈性或大於A股，高彈性和利率敏感型行業或更受益， 如生物科技、科技硬件、網路與新能源等。

在修復完成後和更多對症政策出台前，中金建議仍以「撿便宜」策略應對可能的盤整，並繼續沿用攻守兼備的「槓鈴」結構，配置長期分紅能力（電信、能源與公用事業）、 高端科技升級（科技硬件、半導體與生物科技）及中階優勢產業的出海（工程機械、汽車與零件、新能源與光伏、部分產品與品牌消費等三條主線。

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編輯：陳韻妍