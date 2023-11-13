【杜拜航空展】杜拜航空展開幕　阿聯酋航空據報訂購90架波音777X

▲ 杜拜航空展開幕 阿聯酋航空據報訂購90架「波音777X」客機

航空界盛事杜拜航空展在周一（13日）拉開序幕，不少航空公司趁疫後行業復蘇，更新或擴大機隊。路透社引述消息指，阿聯酋航空（Emirates）計劃向波音（美：BA）訂購90架「波音777X」客機；一直使用波音737 MAX窄體機的廉航杜拜航空（flyDubai）據報亦會向波音訂購新機。阿聯酋航空、波音及flyDubai拒評。

外電指，阿聯酋航空早前已向波音訂購了155架「波音777X」客機，惟交付日期一改再改，較最初公布的交付日期已遲了5年。雖然波音已有大量積壓的訂單，但仍無損阿聯酋航空的購買意欲。

市傳土耳其航空大手購空巴

此外，市傳土耳其航空計劃向空中巴士（Airbus）訂購350架飛機，業內消息人士稱，空巴可能會在周一（13日）宣布部分交易；若落實，將成為空巴史上最大訂單。

更多美股新聞

相關文章：【美股業績】波音第三季淨虧損收窄 降737 Max全年交付量

【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測 哪款機型未來暢銷？

編輯：伍鍵文