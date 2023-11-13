【香港Web3.0】杜拜躋身國際Web3之都　VARA監管思路與香港有何異同？

▲ 【香港Web3.0】杜拜躋身國際Web3之都 監管思路與香港有何異同？

虛擬資產影響力不斷擴大，杜拜與香港在內等城市相繼部署專門監管框架，而杜拜虛擬資產監管局（VARA）接受本報書面訪問時，親自解構其監管思路。VARA提到，其核心原則是漸進式創新（Progressive innovation），並為此提供監管框架，以建立一個完整環境，讓科技公司可以推出與虛擬資產相關的創新產品和服務，同時保護投資者及消費者，並確保經濟和社會利益得到保障。

虛擬資產的產品日新月異，VARA表示，當局會為新類別的服務和新市場參與者設置最低可行產品（Minimum Viable Product）監管，以進行安全測試和規模化。VARA稱，此方法有助企業、初創及投資者研發新技術，在監督框架下進行實時改進和安全演進，完成面向零售市場的準備。

與港可互補 助企業服務全球

VARA認為，杜拜的監管及金融環境與香港有顯著的相似之處，而且擁有非常互補但又明顯獨立的優勢和能力。VARA提到，杜拜其中一個核心優勢是擁有120多項跨越不同司法管轄區的雙邊協議，為企業提供通往全球服務市場的管道。

VARA又指，杜拜地緣政治穩定，擁有連接東西方的戰略位置，對於尋求進入中東和亞洲市場的企業來說是一個有吸引力的目的地，而香港比鄰內地，其法律和金融體系使其成為企業尋求進入中國市場的門戶。

問及如何吸引Web3人才，VARA認為，有別於部分國際監管機構採取極端法律方法，對行業風險容忍度為「零」，杜拜擁有明確監管指南，確保從業者了解獲允許及禁止的行為，吸引許多公司搬遷到杜拜，或建立區域分支機構。

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記者：李哲毅