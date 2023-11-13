【港元定存】特別存期港元定存受捧 108天享4.95厘年息

▲ 銀行搶推特別存期港元定存息

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自從滙豐突於上周四（11月9日）提高3個月港元定期存款年息0.2厘，新息率至4.7厘，半年年息加0.1厘至4.6厘後，今天（13日）終於有4間大小行迎戰還擊，包括恒生追貼緊跟；花旗加1年期息率0.14厘至4.31厘，大新亦調升3個月年息0.3厘至4.7厘，建行亞洲微升1個月年息0.05厘至4.4厘。

不過，中銀香港一反常態，繼10月24日以來，已連續第2次未因滙豐加息而追加睇齊。另有兩間擅打高息牌的業界，上周五（10日）竟將息率齊減0.2厘，富邦撤半年及1年5厘息，匯立（WeLab Bank）調低1年期息率至4.7厘。

市料或跟個別中小行早前已勇進搶存，如今提早夠數達標，遂紛紛讓賽。眼下港銀取態參差，按本身的生意狀況調息，但年結將至，料3個月仍是主戰場，鬥搶跨年錢。

4大行高息榜：

3個月： 滙豐及恒生4.7厘，中銀及渣打4.5厘

滙豐及恒生4.7厘，中銀及渣打4.5厘 半年： 滙豐及恒生4.6厘，中銀及渣打4.5厘

滙豐及恒生4.6厘，中銀及渣打4.5厘 1年：中銀及渣打3.4厘，恒生3.1厘

而恒生新近調高4個月年息0.2厘至4.7厘，跟南商及平安壹賬通（PAOB）一樣，但稍輸給大眾財務的4.75厘。

恒生今午回應查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月或4個月定期存款特優年利率為4.7厘，而6個月港元定期存款的特優年利率為4.6厘。

此外，定期存款一般較多是3個月、半年及1年期，但港銀最近鬥推特別存期的計劃，尤其是寓意好意頭者，例如工銀亞洲有「生發」38天、以及「久發」98天等。集友搶大額存款，新推存108天享4.95厘，如以起存額300萬元新資金計，全期賺取逾4.39萬元利息，適合所有客戶在分行渠道開立，惟特惠息屬快閃性質，至本周三（15日）截止。

若揀較易進場，大眾財務的起始金額為50萬元，無論是3個月、4個月、半年、7個月及1年年息皆是4.75厘。低門檻的話，虛銀PAOB允100元進場，4個月、半年及1年年息皆是4.7厘。

富邦2個月港元定存息 享4.8厘

論及最多選擇是兩個月，當中最高息是富邦的4.8厘，這存期跨年有其好處，避險族可搏元旦後同業為搶頭炮推特惠息，屆時再續期有機享更高息。

順帶一提，1個月拆息終止3連升，今天回落至4.96厘。後市外圍變數多，影響美元及港滙，明天（14日）美國公布CPl，料左右12月14日聯儲局議息；另外全球聚焦本周三（15日）習拜會，以及周五（17日）美國或再陷財政懸崖，華府恐再有關門風險。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪