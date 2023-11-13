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VAU Residence夥代理推置業優惠　買家可享價值4萬的傢俬禮券

股樓投資 16:28 2023/11/13

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萬科香港旗下何文田VAU Residence，項目自開售以來，獲不少用家及投資者青睞。隨著施政報告為樓市減辣，而合資格外來人才來港置業的稅項亦已優化「先免後徵」，相信有助釋出市場龐大的潛在購買力。為配合項目銷售，發展商夥香港置業推出置業優惠。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，何文田坐擁豪宅優越地段，享一流校網，享有港鐵旺角站及旺角東站雙站優勢，故自項目推售以來獲得家庭客、年輕人及投資者追捧。自新一份施政報告為樓市減辣後，港人以至內地客入市信心齊回升，預期市場購買力將持續湧現。

馬泰陽指，自從內地與香港兩地全面通關，以及政府宣布一系列搶人才計劃，本港吸納人才的步伐提速。今年首10個月各項輸入人才計劃超過11萬宗已經獲批，當中去年底新增的「高才通計劃」超過43,000宗獲批。今年首10個月逾11萬宗人才獲批，已超過去年全年逾1.8倍，突破歷年紀錄(見圖)。

為配合新一輪的銷售部署，香港置業為VAU Residence新買家提供秋冬置業尊尚禮遇，由即日起至11月30日止，經該行購入項目一手單位之首5名買家，即可獲贈價值4萬元之時尚傢俬禮券，名額5個，總值20萬元，優惠先到先得，送完即止。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

萬科 一手市場 VAU RESIDENCE 何文田 香港置業

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