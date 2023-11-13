黎巴嫩真主黨未對以色列宣戰 巴勒斯坦難民感失望

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭爆發後，由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）持續與以軍發生衝突，但戰事仍未升級。黎巴嫩的巴勒斯坦難民表示失望，希望真主黨對以色列全面宣戰。

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真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上周六（11日）表示，將會持續針對以色列進攻加沙作出報復性攻擊，強調與以國軍事衝突可能維持一段長時間，勝利可能需要數年才實現。

身處黎巴嫩的25歲巴勒斯坦難民阿卜杜拉（Abdallah）聽畢納斯魯拉講話後表示，希望真主黨對以色列展開全面戰爭，希望真主黨能夠做得更多。部分巴勒斯坦難民更認為，真主黨應該先對以色列開戰。

另外一名巴勒斯坦難民馬吉德（Majdi）希望，納斯魯拉作為地區內的「反抗軸心」，真主黨能夠為幫助哈馬斯擔任更重要角色。馬吉德相信納斯魯拉會稍為升級行動，但不會與哈馬斯合作。

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美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的真主黨專家布蘭福特（Nicholas Blanford）認為，納斯魯拉明顯對黎巴嫩局勢有顧慮。納斯魯拉亦明言黎巴嫩國內對真主黨行動有異議，惟強調只有小部分人反對。

布蘭福特指黎巴嫩捲入戰爭對真主黨並無好處，但如果伊朗要求真主黨參戰，納斯魯拉將別無他選。

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責任編輯：吳漢培