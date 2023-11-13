【小米雙11】小米「雙11」全渠道支付金額破224億 天貓京東列國產手機銷量第一

小米集團（01810）旗下小米14熱賣，連帶在「雙11」也創造佳績。小米公布，今年「雙11」促銷活動期間全渠道支付金額突破224億元人民幣，創歷年大促紀錄新高。

小米股價周一（13日）先升後回，開市初段最高曾見16.62元，升3.6%；但截至3時半，報15.96元，倒跌0.5%，成交額20.7億元。

【延伸閱讀】小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間【見下頁】

據小米指，在天貓平台的國產手機品牌累計銷售量排名第一，同時在京東(09618)國產手機品牌累計銷量及銷售額亦名列第一，期內小米之家銷售額按年增長77%。

另外，在拼多多（美：PDD）、抖音等銷售渠道奪得國產手機品牌累計銷量及銷售額雙第一等稱號。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明