  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米雙11】小米「雙11」全渠道支付金額破224億 天貓京東列國產手機銷量第一

股樓投資 15:38 2023/11/13

分享：

分享：

小米集團（01810）旗下小米14熱賣，連帶在「雙11」也創造佳績。小米公布，今年「雙11」促銷活動期間全渠道支付金額突破224億元人民幣，創歷年大促紀錄新高。

小米股價周一（13日）先升後回，開市初段最高曾見16.62元，升3.6%；但截至3時半，報15.96元，倒跌0.5%，成交額20.7億元。

【延伸閱讀】小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

據小米指，在天貓平台的國產手機品牌累計銷售量排名第一，同時在京東(09618)國產手機品牌累計銷量及銷售額亦名列第一，期內小米之家銷售額按年增長77%。

另外，在拼多多（美：PDD）、抖音等銷售渠道奪得國產手機品牌累計銷量及銷售額雙第一等稱號。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
小米集團－W（01810） 網購平台 京東集團—SW（09618） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD） 天貓 港股 股票 中國

下一篇文章

海濱花園海景三房535萬售　原業主持貨逾3年帳蝕近百萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款