【長者日】HK Express 推2元長者票價優惠 來往寧波及河內單程機票只係2蚊雞 ! 做孝子孝孫好時機

11月19日為香港長者日，逾2,000間食肆、零售店鋪和社會企業商戶當日會向長者咭持有人提供折扣或其他形式優惠。當中更包括香港快運航空HK Express，該公司將推出2元長者票價優惠，來往寧波及河內單程機票；長者亦可以65元起，購買來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的單程機票，同時繳付188元，即享20公斤寄艙行李，優惠高達六五折。

優惠詳情 :

由11月15日上午10時至19日晚上11:59期間，凡年滿65歲或以上的香港或澳門居民，透過香港快運優惠訂購專頁，預訂指定航班，並於今年11月23日至2024年3月31日期間出發，即可享特別優惠，不限訂購次數，優惠名額有限，先到先得。

孝順的子女和孫子女可以趁這個機會帶家中的長者外出，即使預算有限，也可以通過這次活動帶父母或祖父母外出一下。

然而，帶長者外出時需要注意以下事項 :



健康狀況：確保長者的健康狀況穩定，並在旅行前咨詢醫生。了解長者是否有任何特殊的醫療需求或藥物需要攜帶。 行程安排：考慮長者的體力和舒適度，選擇適合他們的目的地和活動計劃。避免過於繁忙或需長時間步行的行程安排，給予他們足夠的休息時間。 飲食需求：了解長者的飲食偏好和特殊飲食需求，確保目的地的餐廳或食物選擇能滿足他們的需求。 安全措施：確保旅行目的地的安全性，避免前往有安全風險的地區。提供長者所需的安全設施，例如手杖、輪椅或其他輔助工具。 醫療保險：確保長者擁有適當的醫療保險，以應對任何突發狀況或醫療需要。 舒適設施：選擇提供舒適設施的住宿場所，例如配有電梯、無障礙設施和舒適的床鋪。

最重要的是，根據長者的喜好和需求來計劃旅行，並確保他們的旅行體驗是愉快和安全的。

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責任編輯：陳玉蓮