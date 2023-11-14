【增值好去處】跨世代、文化、領域的國際頂尖科學盛會 首屆香港桂冠論壇正式展開為期六日論壇

想提高科學知識 ? 一場匯聚世界各地科學菁英，激勵跨世代、文化、領域交流的嶄新世界級科學盛會正式展開。首屆香港桂冠論壇在11月13日至11月18日一連六日以「匯聚頂尖思維 啟發科學成就」（Meeting of Inspirational Minds）為主題，匯聚來自世界各地在天文學、生命科學與醫學、數學科學三大領域中取得卓越成就的20多位邵逸夫獎得獎者、傑出科學家，與全球來自近30個不同國家及地區近200名青年科學家，交流對科研的真知灼見。

為期一周的論壇活動內容豐富，包括邵逸夫獎得獎者主講的專題演講、邵逸夫獎得獎者及世界知名科學家們的分科小組討論、全球趨勢話題環節、青年科學家海報簡報等，討論及分享內容主要圍繞邵逸夫獎涵蓋的三大範疇，由黑洞、細胞分子機制以至離散幾何學等課題均會一一探討。

邵逸夫獎得獎者及傑出科學家將會透過演講及小組討論，與青年科學家分享他們對其研究範疇的精闢見解，而青年科學家亦可以展示他們最新的研究項目，透過與論壇參與者互動交流，以激發其科研成就。除了各個討論及分享環節，在這重要的一周裏，論壇參加者將會到訪本地大學、InnoHK創新研究中心、香港科技園創科體驗館、香港研發中心及數碼港，以了解香港當前的科研發展項目。此外，參加者會參觀香港科學館及太空館，並出席論壇聯同兩館合作舉辦的科學研討會。而兩場的科學研討會亦會開放予公眾及本地中學生參與。

部份環節設有網上直播

論壇提供形式多元的參觀活動以外，前所未有的邵逸夫獎得獎者與本地中學生對話也是論壇的另一個亮點。其他論壇活動包括參觀西九文化區，及香港地道美食特別招待會，將讓論壇參與者體驗香港獨特文化。在整個論壇舉行期間，部份環節設有網上直播，讓香港以至其他地區人士均能參與論壇，期後亦可重溫直播內容。

是次這個活動由香港桂冠論壇委員會主辦，李兆基基金全額贊助，香港桂冠論壇是一個國際性學術交流平台，聯繫當代和未來科研領袖，並為青年科學家提供機會，與各學科翹楚互相交流，獲取啟發和經驗傳承。論壇委員會深信，論壇作為不同世代、文化及領域的科學家之間的交流平台，將會協助香港建立成為本地及國際學術交流重鎮，同時向世界展示香港正邁進成為領先的創新科技中心。

恒基兆業地產集團主席、李兆基基金董事 李家誠博士, GBS, JP 致辭中表示 :「李兆基基金十分榮幸可以贊助香港桂冠論壇，支持這項世界級學術交流盛事，推動創新和科學方面的突破。基金和恒基地產有著相同的願景和抱負，我們一直致力培育年青人，幫助其發揮無限潛能，期望他們為我們的城市、國家以至世界的可持續發展作出貢獻。我們相信，創新是解决生活中許多謎團和難題的關鍵，尤其是在科學、醫學和科技的領域。」

李博士亦感謝論壇主席唐偉章教授和他的團隊，即使在疫情期間，團隊未有停步，努力舉辦一系列教育活動予本地年青人，激發他們思考，全靠團隊一直努力不懈和付出，論壇才得以成功開展。

【企業訪談】專訪怡和餐飲李龍基 從不罵人CEO 靠創新領Pizza炸雞發圍

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【著數優惠】一田購物優惠日首次提前11月中舉行 逾萬件衣食住行好物低至1折發售，詳見【下一頁】

【消費智慧】雙十一消費攻略 獲取最佳優惠的秘訣 商家不告訴你的優惠碼原來好易搵到 !，詳見【下一頁】

以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機