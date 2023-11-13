  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】大學畢業工作5年 搵幾多先叫正常？ 5萬都係低 ? 低處未算低

理財智慧 17:42 2023/11/13

分享：

分享：

大學畢業五年後的人工到底要有多少才算合理?最近網上討論區有位網民表示自己是一位教師，畢業五年，現時人工約4至5萬元，但有感身邊的朋友人工很多都開始超越自己，因而感到難過，並質疑是否自己的能力不足 ?

很多人對於畢業五年後的人工水平有不同的期望和標準，事實上一個人的人工不一定全部代表他的能力，而人工的高低很多時候都取決於不同的因素，例如行業及職位，不同行業及職位的人工水平差異很大。例如，在高科技行業或金融業，五萬的人工可能被認為是偏低的，但在其他行業如非營利組織或藝術領域，這個數字可能是相對較高的。另一方面，人工水平亦受到所在地區和生活成本的影響。在一些大城市，如香港，生活成本較高所以人工水平相對較高。如果目前的人工水平相對較低，建議謹慎管理財務，適應現有的收入水平。制定合理的預算，節制開支，並尋找節省開支的方法。若人工高不代表可以亂花錢，相反要做好理財管理，讓自己的未來更有保障。

  •  
    • 點擊圖片放大
    +5
    +4

    【企業訪談】專訪怡和餐飲李龍基 從不罵人CEO 靠創新領Pizza炸雞發圍

    點擊圖片放大

    亦有網民表示

    其實點解係都要同人鬥搵得多？搵到一個足夠你開心過生活嘅位咪夠，唔通打生打死搵完返來命都無埋先發現啲錢係帶唔到落地府咁叫「正常」?

     

    人工高，但搵埋都唔夠睇醫生

    老師本身就係起步高而已，通常會被追上，然後你要諗吓人哋工程讀書、工作嘅時候可能要日灑雨淋，IT讀書可能要係個lab度砌舊野、debug到聽日人哋番學你先完咗前一日果堂。Big4 番工時間平均十幾個鐘一日，我又要不斷做嘢快同一直學嘢。其實行行都有辛苦地方，想知自己人工會否過低，應該要用行業作比較，而且可以看看市場上的中位數去判定。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

    【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

    溫股知新
    【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

    【著數優惠】一田購物優惠日首次提前11月中舉行 逾萬件衣食住行好物低至1折發售，詳見【下一頁

    【消費智慧】雙十一消費攻略 獲取最佳優惠的秘訣 商家不告訴你的優惠碼原來好易搵到 !，詳見【下一頁

    以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

    【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

    #免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

    #國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

    #如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

    #$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

    責任編輯：陳玉蓮

    開啟hket App，閱讀全文
    國際集團 DJ 一田 財務自由 經濟 大學 餐飲 Pizza 畢業 雙十一

    上一篇文章

    專才剛來港即租維港滙I天池屋　月租10萬　呎租72元創新高

    下一篇文章

    印尼總統訪美 傳雙方將洽電動車礦產交易
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款