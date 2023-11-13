【網上熱話】大學畢業工作5年 搵幾多先叫正常？ 5萬都係低 ? 低處未算低

大學畢業五年後的人工到底要有多少才算合理?最近網上討論區有位網民表示自己是一位教師，畢業五年，現時人工約4至5萬元，但有感身邊的朋友人工很多都開始超越自己，因而感到難過，並質疑是否自己的能力不足 ?

很多人對於畢業五年後的人工水平有不同的期望和標準，事實上一個人的人工不一定全部代表他的能力，而人工的高低很多時候都取決於不同的因素，例如行業及職位，不同行業及職位的人工水平差異很大。例如，在高科技行業或金融業，五萬的人工可能被認為是偏低的，但在其他行業如非營利組織或藝術領域，這個數字可能是相對較高的。另一方面，人工水平亦受到所在地區和生活成本的影響。在一些大城市，如香港，生活成本較高所以人工水平相對較高。如果目前的人工水平相對較低，建議謹慎管理財務，適應現有的收入水平。制定合理的預算，節制開支，並尋找節省開支的方法。若人工高不代表可以亂花錢，相反要做好理財管理，讓自己的未來更有保障。

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亦有網民表示

其實點解係都要同人鬥搵得多？搵到一個足夠你開心過生活嘅位咪夠，唔通打生打死搵完返來命都無埋先發現啲錢係帶唔到落地府咁叫「正常」?

人工高，但搵埋都唔夠睇醫生

老師本身就係起步高而已，通常會被追上，然後你要諗吓人哋工程讀書、工作嘅時候可能要日灑雨淋，IT讀書可能要係個lab度砌舊野、debug到聽日人哋番學你先完咗前一日果堂。Big4 番工時間平均十幾個鐘一日，我又要不斷做嘢快同一直學嘢。其實行行都有辛苦地方，想知自己人工會否過低，應該要用行業作比較，而且可以看看市場上的中位數去判定。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

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責任編輯：陳玉蓮