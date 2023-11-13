【買飲品贏大獎】買飲品送叱咤樂壇流行榜頒獎典禮門券 一定要買多幾支先有得參加大抽獎

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今次大會送出總共200張「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券，讓樂迷有機會親身參與頒獎禮，一同見證一年一度最矚目大型音樂盛事各獎項的誕生，更可以參與現場投票。不過要留意每位參加者需購買ion water產品滿港幣三十元正或以上方可參加抽獎。以單一電子發票計算，每張收據只可參加抽獎一次，收據有效日期為2023年11月13日至12月14日。

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責任編輯：陳玉蓮