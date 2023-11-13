  • 23°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買飲品贏大獎】買飲品送叱咤樂壇流行榜頒獎典禮門券 一定要買多幾支先有得參加大抽獎

理財智慧 15:57 2023/11/13

分享：

分享：

鐘意飲寶礦力水特ion water的朋友可以趁機會囤貨順便贏叱咤樂壇流行榜頒獎典禮門券 ! 由2023年11月13日（星期一）開始，至2023年12月14日（星期四），購買任何正貨ion water產品滿HK$30，並於2023年12月15日晚上11時59分或以前，到寶礦力水特官方網站(www.pocarisweat.hk/luckydraw/)填妥表格並上載正本收據，即可參加抽獎，有機會獲得「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券2張，得獎名額共100名，買得愈多，中獎機會愈大！

今次大會送出總共200張「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券，讓樂迷有機會親身參與頒獎禮，一同見證一年一度最矚目大型音樂盛事各獎項的誕生，更可以參與現場投票。不過要留意每位參加者需購買ion water產品滿港幣三十元正或以上方可參加抽獎。以單一電子發票計算，每張收據只可參加抽獎一次，收據有效日期為2023年11月13日至12月14日。

【企業訪談】專訪怡和餐飲李龍基 從不罵人CEO 靠創新領Pizza炸雞發圍

點擊圖片放大
+8
+7

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【著數優惠】一田購物優惠日首次提前11月中舉行 逾萬件衣食住行好物低至1折發售，詳見【下一頁

【消費智慧】雙十一消費攻略 獲取最佳優惠的秘訣 商家不告訴你的優惠碼原來好易搵到 !，詳見【下一頁

以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 DJ 編輯 音樂 經濟 財務自由 李龍基 頒獎禮 產品 AR

上一篇文章

【利財筆記】林本利：美元仍偏強 可低吸外幣

下一篇文章

【小米雙11】小米「雙11」全渠道支付金額破224億 天貓京東列國產手機銷量第一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款