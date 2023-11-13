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【中國市場】MSCI CEO：國際投資者普遍未有尋求增加在中國的投資　惟沒有將中國排除在新興市場外

股市 14:50 2023/11/13

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【中國市場】MSCI CEO：國際投資者普遍未有尋求增加在中國的投資　惟未有將中國排除在新興市場外

中資股近年表現欠佳，令不少外資卻步。MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez接受本報專訪時承認，面對全球地緣政治關係緊張，國際投資者普遍未有尋求增加在中國的投資，外資客戶亦不急於要求MSCI進一步提高A股的權重，但他強調，絕大部分客戶並未有將中國排除在新興市場之外。

地緣政治風險高企 外資投資更小心

Henry Fernandez表示，地緣政治風險高企下，外資在投資時更加小心，美國、歐洲、加拿大、澳洲等大部分國家的機構投資者，均未有尋求增加在中國的資本投資，相信這亦與中國短期經濟前景及資本增值問題有關，但MSCI在考慮是否提高一個國家在基準指數的比重時，着眼點則放在市場的准入程度及投資能力，以及該國的改革方向等。

「毫無疑問，中國當局一直致力於改革開放，向外國投資者開放本土市場，但外資客戶希望到中國市場在改革方面有更多進展，並要看到地緣政治風險減弱，而且要提高中國在MSCI新興市場指數的權重，中國當局仍要繼續努力更多改革，MSCI正密切關注事態發展。」

收緊對互聯網公司監管 製造不確定性

今年中國股市充滿挑戰，但他認為，中國監管當局可以做的事不多，而MSCI想見到的是更深入的改革，而這些改革一般在市況不是太好時，反而更容易做到，因阻力一向較小。

Henry稱，中國政府希望看到更多外資流入股市及債市，MSCI亦有同樣目標，也看到中國當局正致力推動改革，惟當中亦有些挫折，例如當局收緊對互聯網公司的監管時，在市場製造了不少不確定性，令人覺得民企受到打擊，「市場亦擔憂政府會入市干預資金的正常流動，對股價市場的價格造成扭曲，這都並非好事」。

中資股今年跑輸大市，部分基金將中國摒棄在新興市場基金之外。Henry稱，雖然市場有聲音希望將中國從新興市場指數中剔除，但絕大部分追蹤MSCI新興市場指數的客戶，都沒有將中國排除在新興市場指數之外，這意味他們在投資新興市場基金時，也會同時投資中國。

專訪全文可見【下一頁】

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