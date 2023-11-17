【裝修設計2】一家三口住848呎單位 豪花160萬增親子天地

一家三口住在848平方呎的單位，擁有足夠的空間，自然可以滿足每個人的需求及願望。今期「精明裝修」的業主是一對30多歲的夫婦，為了他們的小孩而決定重新裝修他們的住所。單位位於奧運柏景灣，擁3房套廁及工人房，業主希望能夠將這些臥室重新改造，騰出更多的親子空間。整個裝修以現代歐式風格為主，簡潔而華麗，總共投入160萬元。

全屋以灰白色為主色，突顯出歐式風格的特色。踏入客廳，有一排貼牆大櫃，用作收納用途，而飯枱則放在廚房對面位置，方便用餐，雖然飯廳及客廳沒有明確的間隔，但兩者共存完全沒有違和感。廚房設計以簡潔實用為主，沿牆邊位置上下都有加設收納櫃供使用。

全屋最特別之處在於臥室的改造，原本這個單位有3間臥室，由於業主希望可以增加親子空間，所以在裝修時，設計師將原來的3房間隔更改，頭房及中房改成半開放式的設計。設計師也將走廊空間融入小孩的活動區域，再利用雙趟門來保持私隱度。主人房則保留傳統的設計，面向大海，通過落地窗增加了充足的自然光綫，同時加設窗簾以提高私隱度。電視櫃採用嵌入式設計，增加了整體空間感，並具設計感。設計師表示，整個裝修項目中最大的改變是重新規劃和利用頭房、中房和走廊的位置，以滿足業主對親子空間的需求，同時也要為小主人提供足夠的隱私空間。

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相片及資料提供 :inT design

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責任編輯：陳玉蓮