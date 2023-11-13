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【滴滴業績】滴滴第三季經調整EBITA虧損擴大至3.15億元　未來24個月擬回購最多10億美元

股市 14:56 2023/11/13

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【滴滴業績】滴滴第三季經調整EBITA虧損擴大至3.15億元　收入按年增長25%

內地網約車龍頭滴滴全球（DiDi Global）公布業績，第三季經調整EBITA虧損3.15億元（人民幣，下同），較去年同期虧損3.08億略為擴大；列帳溢利扭虧，錄得純利1.07億元，去年同期蝕20.1億元。滴滴表示，擬於未來24個月進行不超過10億美元的回購計劃。

季度，滴滴收入按年增長25%至514億元。當中，內地出行業務收入466億元，按年增長27%；國際業務收入20億元，按年升28%。滴滴第三季核心平台交易量按年升34%至35.8億，內地出行業務按年增長32%至28.8億，海外業務則按年升42.5%至7億。

滴滴季内平台交易總額（GTV）按年增加36.7%至915億元，內地出行GTV達725億元，按年增加33.1%。

滴滴董事長兼行政總裁程維表示，受益於内地出行服務需求的復蘇，公司第三季的業務持續增長，且在探索移動出行領域的新機會、發展自動駕駛技術及國際業務方面取得重大進展。

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編輯：伍鍵文

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