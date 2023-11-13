【滴滴業績】滴滴第三季收入增長放慢至25%　擬未來兩年回購10億美元　今正式入股小鵬3.25%

▲ 滴滴第三季經調整EBITA虧損擴大至3.15億元 未來24個月擬回購最多10億美元

內地網約車龍頭滴滴全球（DiDi Global）公布，今年第三季收入按年增25%至514億元（人民幣，下同），較第二季收入按年增53%回落，按季則增長5%。滴滴第三季經調整EBITA虧損3.15億元（人民幣，下同），較去年同期虧損3.08億元，略為擴大；列帳業績就轉虧為盈，滴滴單季賺1.07億元，較去年同期虧損20.1億元。

滴滴表示，擬於未來24個月進行不超過10億美元的回購計劃。

滴滴第三季GMV達915億元

季度收入中，內地出行業務收入466億元，按年增長27%；國際業務收入20億元，按年升28%。滴滴第三季核心平台交易量按年升34%至35.8億，內地出行業務按年增長32%至28.8億，海外業務則按年升42.5%至7億。

滴滴季内平台交易總額（GTV）按年增加36.7%至915億元，內地出行GTV達725億元，按年增加33.1%。

滴滴董事長兼行政總裁程維表示，受益於内地出行服務需求的復蘇，公司第三季的業務持續增長，且在探索移動出行領域的新機會、發展自動駕駛技術及國際業務方面取得重大進展。

滴滴正式入股小鵬汽車

另外，滴滴今年8月與小鵬汽車 （09868） 達成協議，出售滴滴智能汽車開發業務資產，獲取小鵬汽車最多9113萬股A類普通股。

據小鵬汽車公告，滴滴今日（13日）完成收購交易中的首次交收，標的集團各成員公司均已成為小鵬的全資附屬公司，併入集團的合併財務報表中。小鵬已向滴滴配發及發行5816萬股首次對價股份，相當於股本3.25%。

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編輯：伍鍵文