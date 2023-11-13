海濱花園海景三房535萬售　原業主持貨逾3年帳蝕近百萬

中原地產丘漢偉表示，臨海大型屋苑向來受買家追捧，隨著荃灣海濱長廊及單車徑落成啟用，近年荃灣西屋苑吸引力及身價進一步提升，現時樓價回落，不少買家把握機會入市。分行新近促成荃灣海濱花園8座中層F室成交，實用面積496平方呎，三房間隔，享海景及附帶裝修，業主原先開價618萬元，最近降價至568萬元，由於屋苑海景三房單位罕見低於580萬元，上址因屬筍價，故落價不久便獲買家洽購，最終以535萬元成交，實用呎價10,786元，累減13%。

丘漢偉表示，買家為同區用家，見樓價已大幅回落，趁機入市上車，上址向東南，享海景及有裝修，可即買即住，故迅速承接。原業主則於2020年初以630萬元買入，持貨3年多，損手95萬元，單位貶值約15%。

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