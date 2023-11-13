美員工控每周工作80小時 被要求加班補人手不足

美國勞動力不足，不少民眾透露被要求加班工作，填補人手空缺。有民眾表示，一周工作時間多達80小時，更有人指自己需要連續工作36小時。

美軍機地中海墜毀5人喪生 3度空襲敘利亞親伊朗設施 【下一頁】

美國媒體報稱，當地各行業均有人手不足問題，被要求加班的時數愈來愈長，導致員工睡眠時間減少﹑無法照顧子女及錯過生日﹑假期及度假安排。部分員工指加班雖然增加額外收入，但好處已被抵消，而且認為人手問題不見立即解決方法。

弗吉尼亞州消防員戈納科（Max Gonano）指在父親節完成24小時的值班後，因人手不足被告知需要再多工作12小時，即他需要連續工作36小時。戈納科指加班使他錯過與一對年幼子女共度父親節的時光。

戈納科表示，更長的值班時間及臨時更表更動已逐漸變成常態，他與同事今年被要求加班的次數超過疫情前6倍。身為當地消防員工會的戈納科指出，大家已對加班感到厭倦，已經造成士氣問題。

波士頓警員兼巡警協會主席考爾德輪（Larry Calderone）表示，當地過去6年警員數目短缺達約500人，受近年黑人男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引發的示威及針對警員的批評增加，使警方在招聘新人手陷入困難。

約翰遜兩步方案排除以烏援助 望避美聯邦政府停擺 【下一頁】

考爾德輪表示，警員在疫情時已不停工作，如今仍然需要每周工作80或90小時。但社會各種問題層出不窮，考爾德輪指警員亦只能繼續工作，承受社會問題帶來的負面情緒及工作壓力雙重夾擊。

不少工會建議，僱主應該為補充勞動力空缺付出更多，如增加工資及改善工作環境等，力求吸引新員工加入，而非一味要求現有員工不停加班。

美國人手問題因疫情期間選擇退休或轉換更好平衡工作及生活的民眾增加而加劇，8月時職位空缺多達960萬個，比7月多約70萬。主要受影響行業為醫療照顧﹑公共安全及運輸專業人士，多數只能維持最低人手要求。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培