【美國經濟】高盛料聯儲局明年第4季啟動減息　要睇核心PCE通脹率跌穿此水平

高盛（美：GS）發表報告，美國核心通脹率已從大流行病時期的峰值急降，該行認為，汽車、房屋租賃和勞動力市場的再平衡將進一步抑制通脹，工資增長已降至3.5%的可持續水平，調查顯示明年亦將達到這一水平。所有這些都將推動核心個人消費支出（PCE）通脹率在明年12月達到2.4%左右。

高盛又預計，目前聯邦基金利率區間5.25至5.5厘水平會一直維持至明年內，而一旦核心PCE通脹率低於2.5%，聯儲局將於明年第4季首次降息。然後，預計每季度降息一次，每次25點子，直到2026年第二季度，屆時聯邦基金利率將介乎3.5至3.75厘，比上一輪周期的均衡利率更高。高盛指，雖在明年的預測中，沒考慮到任何重大宏觀經濟衝擊，但認為在未來幾年內，為應對增長恐慌而減息的門檻會很低，故在某些時候出現保險性減息也不會感到驚訝。

報告指，今年美國經濟克服了衰退擔憂，在軟着陸方面取得實質進展。主要的驚喜是國內生產總值的增長遠超預期，但這沒有阻止勞動力市場繼續再平衡或通脹繼續下降。高盛認為，通脹回歸目標的條件已具備，貨幣和財政緊縮政策帶來的最沉重打擊也已遠去。因此，該行認為未來12個月經濟衰退的概率僅為15%。

該行預計明年第4季度國內生產總值（GDP）將按年增長 1.8%，明年全年則按年增長2.1%，再次輕鬆超越較低的一致預期。預測消費增長略低於2%，實際可支配收入增長近3%，但儲蓄率升1個百分點部分抵消了這一增長。隨着《芯片法案》和《通貨膨脹削減法案》補貼推動的製造業設施投資的激增情況放緩，高盛料商業投資增長將放緩至約2%。

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編輯：胡學能