  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【侵權訴訟】長江儲存控美光侵權　指8項專利受侵犯

科技 14:30 2023/11/13

分享：

分享：

芯片製造商長江存儲於上周四（9日）在美國加州北部的地方法院對美光科技公司提出起訴，指其侵犯長江存儲8項專利。

芯片巿場一向競爭激烈，而美國今年亦以安全理由，限制芯片製造設備出口中國，引發其緊張關係。芯片製造商長江存儲於上周四（9日）在美國加州北部的地方法院對美光科技公司提出起訴，指其侵犯長江存儲8項專利。

據第一財經報道，長江存儲表示，訴訟旨在阻止美光未經授權廣泛使用其專利技術，並稱美光以其科技抵禦巿場競爭，再增加和保障公司的巿場佔有率。長江存儲期望透過訴訟解決美光阻止公司作新研發及與其競爭，試圖逼使長江存儲退出3D NAND快閃記憶體巿場。

【終止合作】高通衛星短訊計畫公布不到一年　宣告壽終正寢

【制裁華為】日媒拆解華為Mate 60 Pro　中國製零件價值比率佔近半

NAND快閃記憶體和DRAM記憶體是兩種記憶體主要類型，NAND可用於手機伺服器和個人電腦等產品。

長江存儲在2018年生產了第一代32層3D NAND快閃記憶體，在2020年則生產了128層的快閃記憶體產品。長江存儲在起訴書指，公司已不再是3D NAND巿場的新人，而是巿場的重要參與者。公司表示，快閃記憶體巿場的分析公司去年11月報告指長江存儲是3D NAND巿場的領導者，甚至超越了美光。

惟兩間科企暫未回應事件，但不少中國行內人士對訴訟發表了看法。行業分析師馬繼華對《環球時報》表示，中國記憶體芯片企業對美企進行反擊，以保障其權利和利益，並顯示中國企業已發展出完整產業鏈，不受美國掣裁影響。而馬雲亦指，訴訟顯示長江存儲的智慧產權在美光之上。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」　開發者被帶走調查
2023/11/10
【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」　開發者被帶走調查
【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊
2023/11/10
【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊
【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭
2023/11/10
【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭
【Threads更新】Threads取消IG推薦　用户可選擇關閉功能
今日
【Threads更新】Threads取消IG推薦　用户可選擇關閉功能

你可能感興趣

【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」　開發者被帶走調查
14:15 2023/11/10
【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」　開發者被帶走調查
【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊
16:18 2023/11/10
【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊
【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭
18:30 2023/11/10
【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭
移動裝置 科技產品 科技戰 中國 美國 晶片 記憶體 專利

上一篇文章

【Google】Google擬投資Character.AI　或以可轉債方式進行

下一篇文章

【Threads更新】Threads取消IG推薦　用户可選擇關閉功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款