【侵權訴訟】長江儲存控美光侵權　指8項專利受侵犯

▲ 芯片製造商長江存儲於上周四（9日）在美國加州北部的地方法院對美光科技公司提出起訴，指其侵犯長江存儲8項專利。

芯片巿場一向競爭激烈，而美國今年亦以安全理由，限制芯片製造設備出口中國，引發其緊張關係。芯片製造商長江存儲於上周四（9日）在美國加州北部的地方法院對美光科技公司提出起訴，指其侵犯長江存儲8項專利。

據第一財經報道，長江存儲表示，訴訟旨在阻止美光未經授權廣泛使用其專利技術，並稱美光以其科技抵禦巿場競爭，再增加和保障公司的巿場佔有率。長江存儲期望透過訴訟解決美光阻止公司作新研發及與其競爭，試圖逼使長江存儲退出3D NAND快閃記憶體巿場。

【終止合作】高通衛星短訊計畫公布不到一年 宣告壽終正寢

【制裁華為】日媒拆解華為Mate 60 Pro 中國製零件價值比率佔近半

NAND快閃記憶體和DRAM記憶體是兩種記憶體主要類型，NAND可用於手機伺服器和個人電腦等產品。

長江存儲在2018年生產了第一代32層3D NAND快閃記憶體，在2020年則生產了128層的快閃記憶體產品。長江存儲在起訴書指，公司已不再是3D NAND巿場的新人，而是巿場的重要參與者。公司表示，快閃記憶體巿場的分析公司去年11月報告指長江存儲是3D NAND巿場的領導者，甚至超越了美光。

惟兩間科企暫未回應事件，但不少中國行內人士對訴訟發表了看法。行業分析師馬繼華對《環球時報》表示，中國記憶體芯片企業對美企進行反擊，以保障其權利和利益，並顯示中國企業已發展出完整產業鏈，不受美國掣裁影響。而馬雲亦指，訴訟顯示長江存儲的智慧產權在美光之上。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：