【美股期貨】美期續向好　道指期貨升55點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

美股期貨周三於亞洲時段續向好，道指期貨升55點，納指期貨升44點或0.3%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請及MBA30年期固定抵押貸款利率。另外，將會公布10月PPI及核心PPI、10月先期零售銷售、9月企業庫存數據。

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即市走勢︰

【12：45】道指期貨升55點，報34942點，標指期貨升10點，報4521點，納指期貨升44點或0.3%，報15924點。

【11：18】【日圓走勢】日本第三季GDP按年下跌2.1%、重陷收縮 每百日圓兌港元回升至5.18

【10：16】【科技股女股神】Cathie Wood：美國已陷入通縮 將迫使聯儲局展開大規模減息行動

【09：44】【沽注一擲原型】Michael Burry第二季清倉京東、阿里巴巴後 上季又「反手」買入

【08：46】【儲局官員】巴爾金︰儲局壓通脹取得進展 惟回落至2%目標不會一帆風順

【08：20】【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度 通脹可能不會那麼快下降

【08：01】【美國加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息 或失公信力

====以下為11月14日美股市況====

美國CPI通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美國10年期債息跌穿4.5厘，美股急升，道指一度飆近600點。反映中國概念股表現的中國金龍指數反彈2.18%。

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市場風險胃納上升，美滙跌穿105關。截至今晨5時，美滙報104.04，跌1.5%；美國10年期債息跌18.5點子，報4.449厘；美股飈升，道指收市升489點，報34827點；標指升84點，收報4495點；納指升326點或2.37%，收報14094點。特斯拉（Tesla）股價升6.1%，家得寶（Home Depot）季績勝預期，股價升5.4%。

美國整體CPI按年由3.7%放緩至3.2%，核心CPI按年由4.1%放緩至4%，均低於市場預期。最重要是居住成本升幅亦放緩，按月由9月的0.6%，放緩至10月的0.3%，過去12個月的升幅放緩至6.7%，居住價格高企一直是市場擔心的因素之一，零售物價跌幅0.1%，新車及二手車價格亦下跌，不過，交通服務的價格仍高。

據利率期貨顯示，市場百分百預期12月不會加息，而且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。高盛資產管理分析師指出，最新CPI應該會鞏固聯儲局在12月維持利率不變的決定

美國總統拜登表示，期望與中國國家主席習近平的會面，可讓兩國溝通回復正常化，特別是恢復軍事方面的溝通，確保雙方在問題發生時可隨時接通電話。拜登重申，美國無意與中國脫鈎，並希望雙方關係變得更佳。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，美國通脹仍有望逐步回落，但仍未達到聯儲局的目標，當局仍未可以結束抗通脹工作。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局在通脹方面取得實質進展，但通脹並未平穩下滑至2%局方目標，他稱擔心聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要採取更多緊縮行動，以遏制需求和通脹 ； 儲局在在抗通脹問題上，面臨矯枉過正和行動力度不足這兩種風險。在利率政策處於限制性水平的情況下，相信局方有時間觀察經濟對政策的反應。

美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

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即市走勢︰

【22：50】【美國停擺】眾議院議長料新方案可贏得兩黨支持 避過11.18停擺危機

【22：30】道指高開352點，報34690點，納指升1.9%，報14023點，標指升62點，報4472點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月CPI按年升幅回落至3.2% 核心CPI升4% 均低於預期

【20：58】美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

【19：00】道指期貨升20點，納指期貨升0.2%，標指期貨升3點。

【17：42】【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4% 今年底前或減息降準

【16：41】【家族辦公室】昇世集團擬於日本設立企業服務辦公室 任命日本市場主管

【15：13】【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13% 微軟又成贏家？

【13：07】【美國評級】耶倫反對穆迪予美國評級展望「負面」 重申美國經濟強勁

【12：58】【內銀股】工行美國子企據報付贖金 換俄黑客Lockbit解鎖 母行派高層赴美支援（第二版）

【12：33】道指期貨升4點，報34389點，標指期貨升3點，報4428點，納指期貨升28點，報15575點。

【11：45】【日圓匯價】圓匯逼33年低位、每百日圓兌港元5.14 日財相重申不樂見匯率過度波動

【10：24】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問 此前批評英國政府「軟弱」掀風波

====以下為11月13日美股市況====

「習拜會」登場前夕，先傳好消息，外電報道，中國或會在本周採購波音（Boeing，美：BA）737MAX客機，消息帶動波音抽高4.01%，報204.54美元。

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道指先跌後升，納指則反覆偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。

日圓兌每美元低見151.91後，一度直綫低位急彈0.5%，高見151.21，其後反覆回軟跌0.1%，市場揣測日本當局曾干預滙市。美滙指數轉跌0.23%，105.62。

晶片巨企Nvidia推出H200圖形處理器（GPU），用於訓練和部署AI模型，為生成式AI提供支持，性能較上一代產品提高60%至90%；Nvidia股價升0.59%，報486.2美元。

石油出口國組織（OPEC）在準備開會之際表示，過度的負面情緒正籠罩全球石油市場，但市場基本面和前景是積極的。紐約期油最新報78.62美元 ， 升1.88%。

市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

摩根士丹利經濟學家預測，聯儲局將於明年6月開始減息，然後在9月及第四季之後的每次會議上降息，每次減息0.25厘 ； 瑞銀策略師更為進取 ， 基於美國經濟到明年第二季將滑入衰退的預期 ，

瑞銀預測明年將減息2.75厘，預計到2025年初終端利率將減到1.25厘。

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焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI 關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

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即市走勢：

【23：10】Nvidia 推出 H200，屬於圖形處理器，用於訓練 AI 模型的最新高階芯片，H200 包括 141GB 的下一代「HBM3」內存，這將有助於它使用人工智慧模型生成文字、圖像或預測。Nvidia升1%。

【23：00】阿聯酋航空宣布訂購 95 架波音飛機，價值 520 億美元

【22：30】道指低開44點，報34238點，納指跌0.4%，報13742點，標指跌12點，報4402點。

【18：42】道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌7點。

【17：07】【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX 波音股價盤前升3%

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息 美國明年經濟增長放緩至1.9%

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售 違者或每部被索40萬

【10：00】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢

【08：30】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰 年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池

【08：00】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」