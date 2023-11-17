【美股期貨】美期個別發展　道指期貨升40點、納指期貨微跌3點（不斷更新）

美股期貨周五於亞洲時段個別發展，其中道指期貨升40點，納指期貨跌3點。美國今日將會公布10月新屋動工及建築許可數據。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【10：06】道指期貨升40點，報35059點，標指期貨升5點，報4528點，納指期貨跌3點，報15894點。

【10：03】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債 9月減持273億美元、創一年來最大減幅

【09：00】【專訪】惠理鍾慧欣：四大原因料美長債息接近5厘水平一段時間

【08：54】【美股業績｜GPS】Gap季績勝預期 股價盤後升逾15%

【08：32】【儲局官員】梅斯特︰尚未決定儲局是否仍需再加息 需更多證據證明戰勝通脹

====以下為11月16日美股市況====

美股周四表現乏力，縱使長債息回落，道指一度跌173點後偏軟，納指反覆靠穩，市場觀望習拜會的見面成果。美國上周持續申領失業救濟人數升至近兩年來最高，11月份住建商信心指數降至34，低於所有經濟學家的預期。聯儲局官員梅斯特表示， 現時聚焦降息還為時尚早。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

本港時間今晨5時， 道指跌45點或0.1%， 報34945點， 納指升9點， 報14113點， 標指升5點， 報4508點。反映中國概念股表現的金龍指數跌約3%，阿里巴巴 （09988） ADS一度回落超過10%， 收跌逾9%。

焦點股方面， 思科（美：CSCO）業績表現欠佳， 收跌逾9%。沃爾瑪（美：WMT）展望黯淡， 股價亦低收8%。英特爾（美：INTC）高收6.7%， Tesla（美：TSLA）則跌3.8%。

美國又一個通脹指標下跌，10月進口物價指數跌0.8%，繼CPI、PPI後，再反映通脹情況紓緩，美國10年期債息再下跌，跌穿4.5厘，報4.4492厘。美滙指數尾市變動輕微，報104.42。

美國30年期按揭利率降至7.44厘， 是連續第3周下跌， 前一周報7.5厘。

油價再大跌，紐約期油跌4.9%，報72.9美元， 即市一度跌幅達5.9%，布蘭特期油跌4.6%，報77.42美元。現貨金一度上試1990美元關， 即市高位曾觸及1988美元， 升1.4%， 最後收漲逾1%。

美國通脹及零售數據回軟，反映經濟持續放緩，令儲局加息的必要性減弱，不過，有聲音認為不應過早認定儲局加息周期完結。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，雖然美國通脹已經降溫，但要完全回落至聯儲局的目標水平2%還需要時間。

她指出， 通脹兩年多來一直遠高於聯儲局的目標，在整體經濟保持相對強勁的情況下，在遏抑通脹方面取得明顯進展， 美國經濟前景面臨很多不確定性。如果經濟發展與預期不同，貨幣政策需要保持靈活，適當應對不斷變化的前景和風險，相信目前的聯邦基金利率水平讓聯儲局處於有利的地位來做到這一點。梅斯特預計經濟增長將放緩至低於趨勢水平，但不會發生經濟衰退。

梅斯特又謂現在關注降息還為時尚早，而是關於儲局保持緊縮立場的時間有多長，利率可能會更高。

美國紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）指，良好的經濟數據對於監管機構、央行及市場持份者都顯得重要，呼籲各方努力提高數據透明度， 惟沒有具體提及貨幣政策。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：33】美國投資公司協會（ICI）：截至11月15日一周， 貨幣市場基金資產規模達到5.733萬億美元，連續第二周創歷史新高。

【03：52】市場消息：蘋果（美：AAPL）推動替代高通晶片集的努力，將進一步落後於計劃。蘋果計劃2025年春季，製造調製解調器晶片的目標預計會推遲。

【03：47】國際油價收跌超4%。紐約12月原油期貨結算價收跌3.76美元，跌幅4.9%，報72.9美元/桶。布蘭特原油期貨結算價收跌3.76美元，跌幅4.63%，報77.42美元/桶。

【03：42】比特幣跌幅達5.0%，報35535美元。

【03：22】法拉第未來（美：FFIE）下跌20%，股價已連續6個交易日低於1美元，總市值報3100萬美元，創下歷史新低。

【03：08】紐約12月黃金期貨結算價收漲1.17%，報1987.3美元/盎斯

【03：00】市場消息， IBM（美：IBM）已暫停在馬斯克旗下的X平台投放全球廣告。

【02：57】英國財政大臣計劃實施養老金改革，以便釋放出至少數十億英鎊資金用於投資。

【02：43】聯儲局理事兼副主席Jefferson、理事庫克、以及理事Kugler在一封寫給國會參議院Rick Scott的信函中表示，存在繼續縮減資產負債表的空間。其中，Jefferson認為，資產負債表規模取決於資金需求，這方面的政策並不以美元匯率為目標。

【02：17】蘋果（美：AAPL）將在明年稍後時間推出更新，以添加RCS富通信服務標準。RCS將與iMessage服務一起工作，而不是取代它。

【01：55】紐約聯儲國內和國際市場職能主管Anna Nordstrom表示，美國國債仍保持其吸引力，儘管市場波動，但外國投資者並未大幅減持美國國債。Nordstrom指過去一年，美國國債市場交易狀況一直是人們關注的焦點，因市場劇烈波動，導致中介機構調整其提供流動性的方式，市場持有量的整體轉變似乎與市場波動加劇程度大體相稱，且不會中斷市場運作。並稱投資者已經能夠有效地，將風險轉移到已發行和未發行的證券。

【01：49】英特爾（美：INTC）漲幅擴大至5%。

【01：03】房地美：美國30年期定期按揭貸款利率7.44%，連續第三周下降，前值7.50%。

【00：35】歐股收市個別發展， 德國DAX 30指數收漲0.2%，法國股指收跌0.6%，英國股指收跌1%。泛歐STOXX 600指數收跌0.7%

【00：31】吉利汽車（00175.HK）探索出售約1億股沃爾沃汽車股份。

【00：22】國際油價下跌， 布蘭特原油日內跌幅達4%，報77.92美元/桶。紐約原油跌幅達4.5%，報73.21美元/桶。

【23：57】通用汽車（美：GM）工會工人批准公司與全美汽車工人聯合會（UAW）達成的臨時勞資協議。

【23：41】亞馬遜在2019年公布名為Project Kuiper衛星網絡計劃，並表示將投資100億美元。該公司已獲美國監管機構許可，將逐步部署超3200顆衛星。Kuiper的目標是向訂戶銷售高速、低延遲的寬頻服務。

【23：05】Walmart（美：WMT）截至10月31日止第三季調整後每股盈利1.53美元，高於預期的1.52美元。Walamrt預計，今年調整後每股收益為6.4美元至6.48美元，低於分析師預期的6.48美元。Walmart績後跌7.1%，報157.63美元。

【22：40】油價再大跌，紐約期油跌2.5%，報74.73美元，布蘭特期油跌2.3%，報79.28美元。

【22：30】道指偏軟，跌61點，納指跌0.2%。

【21：30】【美國經濟數據】美國進口物價指數按月跌0.8% 首領失業救濟人數上升

【17：52】【生科股】百濟神州績後遭第二大股東減持 Baker Bros. 套現15.5億港元

【17：48】道指期貨跌31點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌1點。

【15：56】【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車

【15：06】【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流 恒指明年底目標價20600點

【14：42】通脹弱美元顯著下跌 習拜會後人民幣平穩

習拜會｜習近平APEC三藩市晚宴致辭：不參與冷戰或戰爭 蘋果庫克、鱷王達里奧同場

【13：26】道指期貨跌50點，報35000點，標指期貨跌8點，報4510點，納指期貨跌48點或0.3%，報15840點。

【12：12】【美國停擺】眾議院通過臨時撥款法案 死綫延長兩個月 參議院據報足票通過

【10：53】【MSFT】微軟CEO︰在國家安全考量下 可避開中國市場

【10：45】【2024展望】高盛料美股標指明年見4700 美股七雄續領風騷

【08：51】【美國加息】PIMCO︰通脹問題遠未解決 市場存在過度相信明年減息的風險

【08：16】【美股業績︱Cisco】思科季度收入勝預期、惟下調全年收入預測 股價盤後挫11%

====以下為11月15日美股市況====

美股周三延續周二升勢， 零售股造好， 道指一度漲223點或0.6%， 高見35051點，標指突破4500關， 中國國家主席習近平與美國總統拜登在斐洛裡莊園舉行會晤。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

本港時間今晨5時， 道指升163點或0.5%， 報34991點， 連升第4個交易日， 納指升9點， 報14103點， 標指升7點或0.2%， 報4502點。反映中國概念股表現的金龍指數急漲2.87%。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）收跌1.6%，結束連續10天升勢。美滙指數升0.4%，報104.42。

美國公布零售數據及PPI數據好壞參半，美國10年期債息回升，最新報4.5373厘， 即市一度觸及4.55厘。零售數據跌0.1%，但仍超預期的跌0.3%。

美國通脹壓力紓緩，10月PPI（生產者物價指數）按月跌0.5%，自2020年4月以來最大跌幅，前值為升0.4%，反映在過去1年PPI由升2.2%放緩至升1.3%。

據新華社報道， 習近平表示， 作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。中美兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。習並指只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道，堅信中美關係的前途是光明的。

美國政府周六的停擺危機方面， 美國參議院共和黨議員Thune預計參議院將在幾個小時內通過臨時撥款法案。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）警告稱，如果過早宣布抗擊通脹取得勝利，然後又不得不再次加息，將危及聯儲局信譽。

戴利表示，近期顯示通脹進一步減速的經濟數據令人鼓舞，表明聯儲局的政策是有效的。但她拒絶排除再次加息的可能性，因為不確定央行是否採取足夠的措施，將CPI增速降至2%的目標水平， 又指聯儲局應該慎重考慮，耐心等待。

普徠仕和富達國際認為，美元經歷逾一年來最大跌幅之後，現在預判美元牛市終結可能還為時過早。普徠仕表示，市場對聯儲局明年降息的賭注過頭了，預計美國相對於其他主要經濟體的增速及更高的利率將支撐美元。富達國際認為，美國的長期高利率有可能會拖累經濟陷入低迷，這將有利於美元。

太平洋投資管理公司（PIMCO）首席投資官Daniel Ivascyn表示，美國通脹問題遠未得到解決，債券市場存在看過度相信明年降息的風險。雖然樂見債券上漲對Pimco基金表現的提振，但Ivascyn警告說，通脹率真正向美聯儲局目標回歸，將是一段崎嶇不平的旅程。朝著正確的方向前進與達到央行2%的目標是不同的。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【05：06】思科預計全年營收538億-550億美元，分析師預期578.4億美元，公司原本預計570億至582億美元。 預計第二財季126億至128億美元，分析師預期142億美元。 思科盤後跌14%。

【05：01】熱門中概股造好，騰訊音樂、京東漲超7%，唯品會漲超6%，愛奇藝、微博漲超5%，蔚來漲超4%，阿里巴巴漲超3%，百度、嗶哩嗶哩、富途控股、小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，網易小幅上升。

【04：39】紐約12月黃金期貨收跌0.11%，報1964.30美元/盎斯。

【04：31】美國參議院共和黨議員Thune預計參議院將在幾個小時內通過臨時撥款法案。

【04：31】里士滿聯儲銀行行長巴爾金未在樓市主題的講話中， 對貨幣政策和經濟前景發表評論。

【04：16】惠譽：美國的銀行將需要保留資本， 並為2024年更高的預期損失做好準備。美國地區銀行在資金和增長方面的挑戰將持續到2024年。

【04：02】比特幣價格漲5.3%至3.7442萬美元/枚，為近一周高點。

【03：34】紐約12月原油期貨收跌1.60美元，跌幅2.04%，報76.66美元/桶。

【03：25】美國參議院共和黨成員Thune：參議院接近就臨時開支草案達成共識。

【03：09】禮來（美：LLY）計劃投資約10億美元在德國建設一個工廠。

【03：03】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.11%，報1964.3美元/盎斯。

【02：51】道指漲逾170點，漲幅擴大至超過0.5%，至3.5萬點上方。標普500指數轉而上漲0.3%，納指漲0.19%。費城銀行指數漲1.5%。

【02：49】布蘭特原油回落至81美元下方，日內跌1.5%。紐約原油現跌1.9%，報76.62美元/桶。

【02：14】比特幣拉升近800美元，最高至37221.78美元/枚，日內漲超4%。

【01：09】市場消息：美國議員要求美國總統拜登、美國財長耶倫調查哈馬斯的加密貨幣融資。

【01：03】亞馬遜推出一款智能機器人Astro for Business，為中小型企業提供巡邏、監控、智能警報等服務，從而減少入室盜竊和其他威脅。

【00：35】據美國證監會的13F報告顯示，億萬富豪德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的家族投資辦公室Duquesne Family Office，在截至9月30日的季度削減芯片股英偉達（Nvidia）的持倉規模。這是德魯肯米勒今年首次披露減持英偉達的股票，減持幅度為8%。

【00：35】歐股收市上升， 德股升0.9%， 法股升0.3%， 英股升0.6%， 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【00：32】美國財政部拍賣四個月期國債，得標利率5.255%（前次為5.285%），投標倍數3.17（前次為3.06）。

【00：24】市場消息：微軟（美：MSFT）正式發佈一款類似於Notion的生產力和協作應用Loop。

【00：16】紐約原油跌破77美元關，日內跌1.46%。

【00：09】據科技媒體The Verge消息，微軟（美：MSFT.O）已打造自己的訂製人工智能晶片，可用於訓練大型語言模型，並有可能避免對英偉達的高成本依賴。微軟也建立了自己的基於ARM的CPU。這兩款訂製芯片旨在為其Azure雲數據中心提供動力，並為該公司及其企業客戶迎接充滿人工智能的未來做好準備。微軟的Azure Maia人工智能芯片和ARM驅動的Azure Cobalt CPU，將於2024年上市。

【00：08】微軟在官網宣佈，與AMD 和英偉達建立新的合作夥伴關係。AMD 將為微軟客戶帶來新的人工智能和計算能力；英偉達在微軟Azure上為全球企業和初創公司推出生成式 AI 代工服務。

【22：34】法國製造商阿爾斯通宣布將裁員並出售資產，以增強資產負債表。該公司表示，已啟動一項剝離計劃以籌集至多10億歐元（11億美元）。阿爾斯通並計劃裁員約1,500人， 冀藉這些措施維持其投資級評級，並到2025年3月將淨債務減少20億歐元。裁員規模涉及銷售和行政職位總數的近10%，不會影響工程或工廠工人。

【22：32】納斯達克中國金龍指數開盤漲超2%，成分股中，Boss直聘（美：BZ）漲近6%，唯品會（美：VIPS）漲超5%，虎牙（美：HUYA）漲超4%，微博（美：WB）漲超3%。

【22：30】道指高開91點，報34918點，納指升0.4%，報14146點，標指升13點，報4509點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月PPI按年升1.3% 按月跌0.5% 10月零售銷售按月跌0.1%

【18：05】道指期貨升61點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【16：18】【日本央行】德銀：日本政府資產負債表有20萬億美元債務 央行若加息或有意想不到風險

【15：52】【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資 憂美國進一步收緊對華投資限制

【13：20】【美股焦點】Airbnb據報以近2億美元收購AI初創Gameplanner.AI 加速發展AI項目

【12：45】道指期貨升55點，報34942點，標指期貨升10點，報4521點，納指期貨升44點或0.3%，報15924點。

【11：18】【日圓走勢】日本第三季GDP按年下跌2.1%、重陷收縮 每百日圓兌港元回升至5.18

【10：16】【科技股女股神】Cathie Wood：美國已陷入通縮 將迫使聯儲局展開大規模減息行動

【09：44】【沽注一擲原型】Michael Burry第二季清倉京東、阿里巴巴後 上季又「反手」買入

【08：46】【儲局官員】巴爾金︰儲局壓通脹取得進展 惟回落至2%目標不會一帆風順

【08：20】【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度 通脹可能不會那麼快下降

【08：01】【美國加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息 或失公信力

====以下為11月14日美股市況====

美國CPI通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美國10年期債息跌穿4.5厘，美股急升，道指一度飆近600點。反映中國概念股表現的中國金龍指數反彈2.18%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

市場風險胃納上升，美滙跌穿105關。截至今晨5時，美滙報104.04，跌1.5%；美國10年期債息跌18.5點子，報4.449厘；美股飈升，道指收市升489點，報34827點；標指升84點，收報4495點；納指升326點或2.37%，收報14094點。特斯拉（Tesla）股價升6.1%，家得寶（Home Depot）季績勝預期，股價升5.4%。

美國整體CPI按年由3.7%放緩至3.2%，核心CPI按年由4.1%放緩至4%，均低於市場預期。最重要是居住成本升幅亦放緩，按月由9月的0.6%，放緩至10月的0.3%，過去12個月的升幅放緩至6.7%，居住價格高企一直是市場擔心的因素之一，零售物價跌幅0.1%，新車及二手車價格亦下跌，不過，交通服務的價格仍高。

據利率期貨顯示，市場百分百預期12月不會加息，而且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。高盛資產管理分析師指出，最新CPI應該會鞏固聯儲局在12月維持利率不變的決定

美國總統拜登表示，期望與中國國家主席習近平的會面，可讓兩國溝通回復正常化，特別是恢復軍事方面的溝通，確保雙方在問題發生時可隨時接通電話。拜登重申，美國無意與中國脫鈎，並希望雙方關係變得更佳。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，美國通脹仍有望逐步回落，但仍未達到聯儲局的目標，當局仍未可以結束抗通脹工作。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局在通脹方面取得實質進展，但通脹並未平穩下滑至2%局方目標，他稱擔心聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要採取更多緊縮行動，以遏制需求和通脹 ； 儲局在在抗通脹問題上，面臨矯枉過正和行動力度不足這兩種風險。在利率政策處於限制性水平的情況下，相信局方有時間觀察經濟對政策的反應。

美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：50】【美國停擺】眾議院議長料新方案可贏得兩黨支持 避過11.18停擺危機

【22：30】道指高開352點，報34690點，納指升1.9%，報14023點，標指升62點，報4472點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月CPI按年升幅回落至3.2% 核心CPI升4% 均低於預期

【20：58】美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

【19：00】道指期貨升20點，納指期貨升0.2%，標指期貨升3點。

【17：42】【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4% 今年底前或減息降準

【16：41】【家族辦公室】昇世集團擬於日本設立企業服務辦公室 任命日本市場主管

【15：13】【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13% 微軟又成贏家？

【13：07】【美國評級】耶倫反對穆迪予美國評級展望「負面」 重申美國經濟強勁

【12：58】【內銀股】工行美國子企據報付贖金 換俄黑客Lockbit解鎖 母行派高層赴美支援（第二版）

【12：33】道指期貨升4點，報34389點，標指期貨升3點，報4428點，納指期貨升28點，報15575點。

【11：45】【日圓匯價】圓匯逼33年低位、每百日圓兌港元5.14 日財相重申不樂見匯率過度波動

【10：24】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問 此前批評英國政府「軟弱」掀風波

====以下為11月13日美股市況====

「習拜會」登場前夕，先傳好消息，外電報道，中國或會在本周採購波音（Boeing，美：BA）737MAX客機，消息帶動波音抽高4.01%，報204.54美元。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指先跌後升，納指則反覆偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。

日圓兌每美元低見151.91後，一度直綫低位急彈0.5%，高見151.21，其後反覆回軟跌0.1%，市場揣測日本當局曾干預滙市。美滙指數轉跌0.23%，105.62。

晶片巨企Nvidia推出H200圖形處理器（GPU），用於訓練和部署AI模型，為生成式AI提供支持，性能較上一代產品提高60%至90%；Nvidia股價升0.59%，報486.2美元。

石油出口國組織（OPEC）在準備開會之際表示，過度的負面情緒正籠罩全球石油市場，但市場基本面和前景是積極的。紐約期油最新報78.62美元 ， 升1.88%。

市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

摩根士丹利經濟學家預測，聯儲局將於明年6月開始減息，然後在9月及第四季之後的每次會議上降息，每次減息0.25厘 ； 瑞銀策略師更為進取 ， 基於美國經濟到明年第二季將滑入衰退的預期 ，

瑞銀預測明年將減息2.75厘，預計到2025年初終端利率將減到1.25厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI 關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢：

【23：10】Nvidia 推出 H200，屬於圖形處理器，用於訓練 AI 模型的最新高階芯片，H200 包括 141GB 的下一代「HBM3」內存，這將有助於它使用人工智慧模型生成文字、圖像或預測。Nvidia升1%。

【23：00】阿聯酋航空宣布訂購 95 架波音飛機，價值 520 億美元

【22：30】道指低開44點，報34238點，納指跌0.4%，報13742點，標指跌12點，報4402點。

【18：42】道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌7點。

【17：07】【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX 波音股價盤前升3%

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息 美國明年經濟增長放緩至1.9%

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售 違者或每部被索40萬

【10：00】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢

【08：30】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰 年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池

【08：00】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」