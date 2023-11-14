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【美股期貨】約翰遜預期兩黨可通過預算案　觀望美CPI數據　道指期貨跌8點（不斷更新）

股市 20:58 2023/11/14

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美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

市場觀望10月CPI數據，料整體通脹將持續按年回落。

美股期貨靠穩，道指期貨跌8點，納指期貨升0.2%。另外，美國今日將會公布10月中小企樂觀指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：58】美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

【19：00】道指期貨升20點，納指期貨升0.2%，標指期貨升3點。

【17：42】【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4%　今年底前或減息降準

【16：41】【家族辦公室】昇世集團擬於日本設立企業服務辦公室　任命日本市場主管

【15：13】【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13%　微軟又成贏家？

【13：07】【美國評級】耶倫反對穆迪予美國評級展望「負面」　重申美國經濟強勁

【12：58】【內銀股】工行美國子企據報付贖金　換俄黑客Lockbit解鎖　母行派高層赴美支援（第二版）

【12：33】道指期貨升4點，報34389點，標指期貨升3點，報4428點，納指期貨升28點，報15575點。

【11：45】【日圓匯價】圓匯逼33年低位、每百日圓兌港元5.14　日財相重申不樂見匯率過度波動

【10：24】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問　此前批評英國政府「軟弱」掀風波

開市追揸沽
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

====以下為11月13日美股市況====

「習拜會」登場前夕，先傳好消息，外電報道，中國或會在本周採購波音（Boeing，美：BA）737MAX客機，消息帶動波音抽高4.01%，報204.54美元。

即睇美股收市：

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道指先跌後升，納指則反覆偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。

日圓兌每美元低見151.91後，一度直綫低位急彈0.5%，高見151.21，其後反覆回軟跌0.1%，市場揣測日本當局曾干預滙市。美滙指數轉跌0.23%，105.62。

晶片巨企Nvidia推出H200圖形處理器（GPU），用於訓練和部署AI模型，為生成式AI提供支持，性能較上一代產品提高60%至90%；Nvidia股價升0.59%，報486.2美元。

石油出口國組織（OPEC）在準備開會之際表示，過度的負面情緒正籠罩全球石油市場，但市場基本面和前景是積極的。紐約期油最新報78.62美元 ，  升1.88%。

市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

摩根士丹利經濟學家預測，聯儲局將於明年6月開始減息，然後在9月及第四季之後的每次會議上降息，每次減息0.25厘 ； 瑞銀策略師更為進取 ， 基於美國經濟到明年第二季將滑入衰退的預期 ，

瑞銀預測明年將減息2.75厘，預計到2025年初終端利率將減到1.25厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI　關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

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即市走勢：

【23：10】Nvidia 推出 H200，屬於圖形處理器，用於訓練 AI 模型的最新高階芯片，H200 包括 141GB 的下一代「HBM3」內存，這將有助於它使用人工智慧模型生成文字、圖像或預測。Nvidia升1%。

【23：00】阿聯酋航空宣布訂購 95 架波音飛機，價值 520 億美元

【22：30】道指低開44點，報34238點，納指跌0.4%，報13742點，標指跌12點，報4402點。

【18：42】道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌7點。

【17：07】【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX　波音股價盤前升3%

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息　美國明年經濟增長放緩至1.9%　

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售　違者或每部被索40萬

【10：00】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大　看好美股走勢

【08：30】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰　年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池

【08：00】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間　美元走勢將呈現「更長期走強」

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