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【美股期貨】大摩高盛對明年聯儲局減息時間存分歧　道指期貨跌81點（不斷更新）

股市 16:50 2023/11/13

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美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，對加息持開放態度，市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI　關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

即市走勢：

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息　美國明年經濟增長放緩至1.9%　

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售　違者或每部被索40萬

【10：00】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大　看好美股走勢

【08：30】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰　年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池

【08：00】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間　美元走勢將呈現「更長期走強」

開市追揸沽
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

美股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 停擺 美國 通脹 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
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