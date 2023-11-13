【美股期貨】大摩高盛對明年聯儲局減息時間存分歧　道指期貨微跌（不斷更新）

美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，對加息持開放態度，市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

美元繼續在105水平上落，美股期貨偏靜，道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%。

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焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI 關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

即市走勢：

【18：42】道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌7點。

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息 美國明年經濟增長放緩至1.9%

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售 違者或每部被索40萬

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