【美股收市】習近平：中美大國想改變對方是不切實際 道指收漲163點（不斷更新）

美股周三延續周二升勢， 零售股造好， 道指一度漲223點或0.6%， 高見35051點，標指突破4500關， 中國國家主席習近平與美國總統拜登在斐洛裡莊園舉行會晤。

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本港時間今晨5時， 道指升163點或0.5%， 報34991點， 連升第4個交易日， 納指升9點， 報14103點， 標指升7點或0.2%， 報4502點。反映中國概念股表現的金龍指數急漲2.87%。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）收跌1.6%，結束連續10天升勢。美滙指數升0.4%，報104.42。

美國公布零售數據及PPI數據好壞參半，美國10年期債息回升，最新報4.5373厘， 即市一度觸及4.55厘。零售數據跌0.1%，但仍超預期的跌0.3%。

美國通脹壓力紓緩，10月PPI（生產者物價指數）按月跌0.5%，自2020年4月以來最大跌幅，前值為升0.4%，反映在過去1年PPI由升2.2%放緩至升1.3%。

據新華社報道， 習近平表示， 作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。中美兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。習並指只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道，堅信中美關係的前途是光明的。

美國政府周六的停擺危機方面， 美國參議院共和黨議員Thune預計參議院將在幾個小時內通過臨時撥款法案。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）警告稱，如果過早宣布抗擊通脹取得勝利，然後又不得不再次加息，將危及聯儲局信譽。

戴利表示，近期顯示通脹進一步減速的經濟數據令人鼓舞，表明聯儲局的政策是有效的。但她拒絶排除再次加息的可能性，因為不確定央行是否採取足夠的措施，將CPI增速降至2%的目標水平， 又指聯儲局應該慎重考慮，耐心等待。

普徠仕和富達國際認為，美元經歷逾一年來最大跌幅之後，現在預判美元牛市終結可能還為時過早。普徠仕表示，市場對聯儲局明年降息的賭注過頭了，預計美國相對於其他主要經濟體的增速及更高的利率將支撐美元。富達國際認為，美國的長期高利率有可能會拖累經濟陷入低迷，這將有利於美元。

太平洋投資管理公司（PIMCO）首席投資官Daniel Ivascyn表示，美國通脹問題遠未得到解決，債券市場存在看過度相信明年降息的風險。雖然樂見債券上漲對Pimco基金表現的提振，但Ivascyn警告說，通脹率真正向美聯儲局目標回歸，將是一段崎嶇不平的旅程。朝著正確的方向前進與達到央行2%的目標是不同的。

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即市走勢︰

【05：06】思科預計全年營收538億-550億美元，分析師預期578.4億美元，公司原本預計570億至582億美元。 預計第二財季126億至128億美元，分析師預期142億美元。 思科盤後跌14%。

【05：01】熱門中概股造好，騰訊音樂、京東漲超7%，唯品會漲超6%，愛奇藝、微博漲超5%，蔚來漲超4%，阿里巴巴漲超3%，百度、嗶哩嗶哩、富途控股、小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，網易小幅上升。

【04：39】紐約12月黃金期貨收跌0.11%，報1964.30美元/盎斯。

【04：31】美國參議院共和黨議員Thune預計參議院將在幾個小時內通過臨時撥款法案。

【04：31】里士滿聯儲銀行行長巴爾金未在樓市主題的講話中， 對貨幣政策和經濟前景發表評論。

【04：16】惠譽：美國的銀行將需要保留資本， 並為2024年更高的預期損失做好準備。美國地區銀行在資金和增長方面的挑戰將持續到2024年。

【04：02】比特幣價格漲5.3%至3.7442萬美元/枚，為近一周高點。

【03：34】紐約12月原油期貨收跌1.60美元，跌幅2.04%，報76.66美元/桶。

【03：25】美國參議院共和黨成員Thune：參議院接近就臨時開支草案達成共識。

【03：09】禮來（美：LLY）計劃投資約10億美元在德國建設一個工廠。

【03：03】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.11%，報1964.3美元/盎斯。

【02：51】道指漲逾170點，漲幅擴大至超過0.5%，至3.5萬點上方。標普500指數轉而上漲0.3%，納指漲0.19%。費城銀行指數漲1.5%。

【02：49】布蘭特原油回落至81美元下方，日內跌1.5%。紐約原油現跌1.9%，報76.62美元/桶。

【02：14】比特幣拉升近800美元，最高至37221.78美元/枚，日內漲超4%。

【01：09】市場消息：美國議員要求美國總統拜登、美國財長耶倫調查哈馬斯的加密貨幣融資。

【01：03】亞馬遜推出一款智能機器人Astro for Business，為中小型企業提供巡邏、監控、智能警報等服務，從而減少入室盜竊和其他威脅。

【00：35】據美國證監會的13F報告顯示，億萬富豪德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的家族投資辦公室Duquesne Family Office，在截至9月30日的季度削減芯片股英偉達（Nvidia）的持倉規模。這是德魯肯米勒今年首次披露減持英偉達的股票，減持幅度為8%。

【00：35】歐股收市上升， 德股升0.9%， 法股升0.3%， 英股升0.6%， 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【00：32】美國財政部拍賣四個月期國債，得標利率5.255%（前次為5.285%），投標倍數3.17（前次為3.06）。

【00：24】市場消息：微軟（美：MSFT）正式發佈一款類似於Notion的生產力和協作應用Loop。

【00：16】紐約原油跌破77美元關，日內跌1.46%。

【00：09】據科技媒體The Verge消息，微軟（美：MSFT.O）已打造自己的訂製人工智能晶片，可用於訓練大型語言模型，並有可能避免對英偉達的高成本依賴。微軟也建立了自己的基於ARM的CPU。這兩款訂製芯片旨在為其Azure雲數據中心提供動力，並為該公司及其企業客戶迎接充滿人工智能的未來做好準備。微軟的Azure Maia人工智能芯片和ARM驅動的Azure Cobalt CPU，將於2024年上市。

【00：08】微軟在官網宣佈，與AMD 和英偉達建立新的合作夥伴關係。AMD 將為微軟客戶帶來新的人工智能和計算能力；英偉達在微軟Azure上為全球企業和初創公司推出生成式 AI 代工服務。

【22：34】法國製造商阿爾斯通宣布將裁員並出售資產，以增強資產負債表。該公司表示，已啟動一項剝離計劃以籌集至多10億歐元（11億美元）。阿爾斯通並計劃裁員約1,500人， 冀藉這些措施維持其投資級評級，並到2025年3月將淨債務減少20億歐元。裁員規模涉及銷售和行政職位總數的近10%，不會影響工程或工廠工人。

【22：32】納斯達克中國金龍指數開盤漲超2%，成分股中，Boss直聘（美：BZ）漲近6%，唯品會（美：VIPS）漲超5%，虎牙（美：HUYA）漲超4%，微博（美：WB）漲超3%。

【22：30】道指高開91點，報34918點，納指升0.4%，報14146點，標指升13點，報4509點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月PPI按年升1.3% 按月跌0.5% 10月零售銷售按月跌0.1%

【18：05】道指期貨升61點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【16：18】【日本央行】德銀：日本政府資產負債表有20萬億美元債務 央行若加息或有意想不到風險

【15：52】【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資 憂美國進一步收緊對華投資限制

【13：20】【美股焦點】Airbnb據報以近2億美元收購AI初創Gameplanner.AI 加速發展AI項目

【12：45】道指期貨升55點，報34942點，標指期貨升10點，報4521點，納指期貨升44點或0.3%，報15924點。

【11：18】【日圓走勢】日本第三季GDP按年下跌2.1%、重陷收縮 每百日圓兌港元回升至5.18

【10：16】【科技股女股神】Cathie Wood：美國已陷入通縮 將迫使聯儲局展開大規模減息行動

【09：44】【沽注一擲原型】Michael Burry第二季清倉京東、阿里巴巴後 上季又「反手」買入

【08：46】【儲局官員】巴爾金︰儲局壓通脹取得進展 惟回落至2%目標不會一帆風順

【08：20】【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度 通脹可能不會那麼快下降

【08：01】【美國加息】對沖基金Citadel創辦人︰儲局若過快減息 或失公信力

====以下為11月14日美股市況====

美國CPI通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美國10年期債息跌穿4.5厘，美股急升，道指一度飆近600點。反映中國概念股表現的中國金龍指數反彈2.18%。

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市場風險胃納上升，美滙跌穿105關。截至今晨5時，美滙報104.04，跌1.5%；美國10年期債息跌18.5點子，報4.449厘；美股飈升，道指收市升489點，報34827點；標指升84點，收報4495點；納指升326點或2.37%，收報14094點。特斯拉（Tesla）股價升6.1%，家得寶（Home Depot）季績勝預期，股價升5.4%。

美國整體CPI按年由3.7%放緩至3.2%，核心CPI按年由4.1%放緩至4%，均低於市場預期。最重要是居住成本升幅亦放緩，按月由9月的0.6%，放緩至10月的0.3%，過去12個月的升幅放緩至6.7%，居住價格高企一直是市場擔心的因素之一，零售物價跌幅0.1%，新車及二手車價格亦下跌，不過，交通服務的價格仍高。

據利率期貨顯示，市場百分百預期12月不會加息，而且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。高盛資產管理分析師指出，最新CPI應該會鞏固聯儲局在12月維持利率不變的決定

美國總統拜登表示，期望與中國國家主席習近平的會面，可讓兩國溝通回復正常化，特別是恢復軍事方面的溝通，確保雙方在問題發生時可隨時接通電話。拜登重申，美國無意與中國脫鈎，並希望雙方關係變得更佳。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，美國通脹仍有望逐步回落，但仍未達到聯儲局的目標，當局仍未可以結束抗通脹工作。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局在通脹方面取得實質進展，但通脹並未平穩下滑至2%局方目標，他稱擔心聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要採取更多緊縮行動，以遏制需求和通脹 ； 儲局在在抗通脹問題上，面臨矯枉過正和行動力度不足這兩種風險。在利率政策處於限制性水平的情況下，相信局方有時間觀察經濟對政策的反應。

美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

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即市走勢︰

【22：50】【美國停擺】眾議院議長料新方案可贏得兩黨支持 避過11.18停擺危機

【22：30】道指高開352點，報34690點，納指升1.9%，報14023點，標指升62點，報4472點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月CPI按年升幅回落至3.2% 核心CPI升4% 均低於預期

【20：58】美國國會需於周五前通過財政預算案，眾議院議長約翰遜預期兩黨將可達成協議。

【19：00】道指期貨升20點，納指期貨升0.2%，標指期貨升3點。

【17：42】【中國經濟】瑞銀料明年中國經濟增速放緩至4.4% 今年底前或減息降準

【16：41】【家族辦公室】昇世集團擬於日本設立企業服務辦公室 任命日本市場主管

【15：13】【工銀金融】網絡保安市場年均增長達13% 微軟又成贏家？

【13：07】【美國評級】耶倫反對穆迪予美國評級展望「負面」 重申美國經濟強勁

【12：58】【內銀股】工行美國子企據報付贖金 換俄黑客Lockbit解鎖 母行派高層赴美支援（第二版）

【12：33】道指期貨升4點，報34389點，標指期貨升3點，報4428點，納指期貨升28點，報15575點。

【11：45】【日圓匯價】圓匯逼33年低位、每百日圓兌港元5.14 日財相重申不樂見匯率過度波動

【10：24】【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管古沛勤據報留任為兼職顧問 此前批評英國政府「軟弱」掀風波

====以下為11月13日美股市況====

「習拜會」登場前夕，先傳好消息，外電報道，中國或會在本周採購波音（Boeing，美：BA）737MAX客機，消息帶動波音抽高4.01%，報204.54美元。

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道指先跌後升，納指則反覆偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升54點，報34337點；標指跌3點，報4411點；納指跌30點或0.22%，報13767點。

日圓兌每美元低見151.91後，一度直綫低位急彈0.5%，高見151.21，其後反覆回軟跌0.1%，市場揣測日本當局曾干預滙市。美滙指數轉跌0.23%，105.62。

晶片巨企Nvidia推出H200圖形處理器（GPU），用於訓練和部署AI模型，為生成式AI提供支持，性能較上一代產品提高60%至90%；Nvidia股價升0.59%，報486.2美元。

石油出口國組織（OPEC）在準備開會之際表示，過度的負面情緒正籠罩全球石油市場，但市場基本面和前景是積極的。紐約期油最新報78.62美元 ， 升1.88%。

市場本周焦點將落在美國通脹數據，周二（14日）將公布10月CPI數據，料按年升幅會由9月3.7%回落至3.3%，但核心CPI預期會與9月相同，維持4.1按年增長。

另一方面，聯邦政府預算法案的期限迫在眉睫，眾議院新任議長約翰遜最新提出一份臨時資金計劃，市場關注美國政府會否再次停擺。

摩根士丹利經濟學家預測，聯儲局將於明年6月開始減息，然後在9月及第四季之後的每次會議上降息，每次減息0.25厘 ； 瑞銀策略師更為進取 ， 基於美國經濟到明年第二季將滑入衰退的預期 ，

瑞銀預測明年將減息2.75厘，預計到2025年初終端利率將減到1.25厘。

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焦點新聞︰【外圍一周前瞻】聚焦美國10月CPI 關注共和黨通過政府預算案亂局（附數據表）

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即市走勢：

【23：10】Nvidia 推出 H200，屬於圖形處理器，用於訓練 AI 模型的最新高階芯片，H200 包括 141GB 的下一代「HBM3」內存，這將有助於它使用人工智慧模型生成文字、圖像或預測。Nvidia升1%。

【23：00】阿聯酋航空宣布訂購 95 架波音飛機，價值 520 億美元

【22：30】道指低開44點，報34238點，納指跌0.4%，報13742點，標指跌12點，報4402點。

【18：42】道指期貨微跌2點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌7點。

【17：07】【APEC】中國據報將解凍採購波音737MAX 波音股價盤前升3%

【16：46】道指期貨跌81點，報34257點；納指期貨跌0.4%，報15536點；標指期貨跌0.3%，報4417點

【14：00】【美國經濟】大摩料聯儲局明年6月啟動減息 美國明年經濟增長放緩至1.9%

【12：50】道指期貨跌121點，報34217點；納指期貨跌80點，報15516點；標指期貨跌20點，報4410點

【12：00】【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售 違者或每部被索40萬

【10：00】【美國經濟】高盛CEO：美國經濟衰退風險大減、今年再加息機會不大 看好美股走勢

【08：30】【美股焦點】埃克森美孚據報計劃2026年生產金屬鋰 年產至少1萬噸、相當於10萬個電動車電池

【08：00】【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間 美元走勢將呈現「更長期走強」