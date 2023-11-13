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【2024展望】高盛降香港股票評級至「減持」、短線較看好離岸中資股　一文看清高盛行業配置策略

股市 12:54 2023/11/13

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【2024展望】高盛降香港股票評級至「減持」、短線較看好離岸中資股　一文看清高盛行業配置策略

高盛中國首席股票策略分析師劉勁津團隊發表2024年中資股展望報告，形容中國經濟由重啟走向重建平衡階段，會以增長股、嚴重低估價值股和收入策略尋求投資回報。高盛最新預期，中資股每股盈利明年約升10%，連同估值溫和修復，MSCI中國和滬深300指數在2024年可分別升12%和16%，目標點數分別為4200和66點。高盛又指，美資和主動型基金雖已減磅中資股，但新興市場、中東資金以至部分主權基金正填補空缺。

高盛在最新報告，維持中國A股「增持」評級，離岸中資股評級降至「與大市同步」，香港股票評級就降至「減持」。

高盛補充，短線較看好離岸中資股在下一季度，可跑贏在岸A股，主要反映估值更吸引，但A股受地緣政治和資金流動性影響較低，令該行較為看好。

高盛2024年中資股評級　看好科技硬件、擔憂內銀和汽車

高盛指出，今年中國GDP增長約5.3%，明年將放慢至4.8%，並逐步放慢至2030年的3%。隨房地產市場下跌以至地緣政治壓力，中國經濟增長的主要動力將改變，高消費品將會持續受壓，反而消費服務行業可穩步提升。

行業配置方面，高盛最新中資股行業評級如下：

增持
  • 上調評級行業：餐飲、科技硬件
  • 保持評級行業：媒體、零售、保健設備和服務
與大市同步
  • 下調評級行業：保險、消費者服務
  • 保持評級行業：汽車、醫藥生物科技、資本貨物、公用、消費耐用品、半導體、金融、交通
減持
  • 下調評級行業：銀行
  • 保持評級行業：物料、能源、地產、電訊

高盛認為，科網行業盈利今年大升35%後，明年增長仍有13%，主要從改善成本結構、提升業務變現能力來實現。針對大眾市場和滲透率偏低的消費行業，基本面前景依然良好。科技硬件行業在過去兩年盈利大跌40%後，可望受惠於2024年全球市場需求回升、特定產品周期。

高盛下調內銀評級至「減持」，認為行業持續受累於內地樓市，淨利差（NIM）和不良貸款（NPL）壓力都令市場有機會進一步下修預測。汽車行業方面，高盛認為大多數未盈利的車廠未能成功將銷量增長轉化為盈利，有機會令市場下調共識。

其他投資主題上，高盛認為，行業整合、PPI和CPI通脹動態、海外需求、樓市波及效應、消費降級以及私人固定資本支出周期，都是該行在整個2024年將密切關注的關鍵趨勢，以評估對其預測所帶來的風險。

回顧高盛2023年中資股中期策略，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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