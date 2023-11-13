▲ 【APEC】陳茂波三藩市出席APEC財長活動見耶倫

亞太區經濟合作組織（APEC）今年會議於美國三藩市舉行，雖然特首李家超以「日程」為由缺席，但財政司司長陳茂波繼續出席會議。港府表示，陳茂波於當地時間周日（12日）出席美國財政部長耶倫主持的APEC財長非正式會議。會上內容主要討論疫後的各地政府財政、財政姿態、借貸比率，以及上升中的債務償還開支。

陳茂波在非正式會議上指，香港在「一國兩制」下，保持制度和區位優勢，並利用財政政策推動經濟和重點產業的發展。他又說，香港作為區內的國際金融中心，是高增值的籌融資和專業服務平台，可以為區內的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報，提供高效配對。

陳茂波與新加坡、文萊代表會面

此外，會上亦並討論了在必要的經常開支持續增加下，如何更有效投放資源在能源轉型、科研、教育和基礎建設等領域，以及人口結構變動對財政的影響等。

陳茂波同日下午與新加坡、文萊官員會面，就雙邊經濟、金融和社會的最新發展交換意見。雙方均表示，期待深化兩地的金融和經貿交流合作。

▲ 陳茂波（左三）與文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明（右二）會面

陳茂波將於當地時間周一（13日）出席亞太經合組織財長會議。他將代表特首李家超，出席在15至17日舉行的亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

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