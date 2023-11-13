環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）周日（12日）在荷蘭參與氣候集會，發言期間邀請巴勒斯坦及阿富汗女性上台講話。突然一名男子上台搶走咪高峰，抗議通貝里在氣候集會中發表政治言論。

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通貝里於數萬人參與的集會上表示，氣候正義運動必須聆聽被壓迫及爭取自由與正義人士的聲音，否則無法達成國際團結的氣候正義。隨後，通貝里邀請兩名巴勒斯坦及阿富汗女性上台。

兩人發言完畢後，通貝里繼續發言時，一名男子衝到台上，搶去咪高峰宣稱

「我來這裏為氣候示威，不是為政治觀點。」（I have come here for a climate demonstration, not a political view.）

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現場隨即噓聲四起，通貝里奪回咪高峰呼籲男子冷靜，並高呼口號「被佔領的土地上無氣候正義」（No climate justice on occupied land）。

荷蘭大選10日後展開，數以萬計民眾上街遊行，要求來屆政府需要為應付氣候變化採取更多措施。組織者指當日參加者最多達7萬，形容是荷蘭史上最大規模的氣候遊行。

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責任編輯：吳漢培