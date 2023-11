環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）

瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)周日(12日)在荷蘭參與氣候集會,發言期間邀請巴勒斯坦及阿富汗女性上台講話。突然一名男子上台搶走咪高峰,抗議通貝里在氣候集會中發表政治言論。

綠色和平登油輪抗議鑽探石油 遭蜆殼入稟索賠1640萬元 【下一頁】

通貝里於數萬人參與的集會上表示,氣候正義運動必須聆聽被壓迫及爭取自由與正義人士的聲音,否則無法達成國際團結的氣候正義。隨後,通貝里邀請兩名巴勒斯坦及阿富汗女性上台。

兩人發言完畢後,通貝里繼續發言時,一名男子衝到台上,搶去咪高峰宣稱

「我來這裏為氣候示威,不是為政治觀點。」(I have come here for a climate demonstration, not a political view.)