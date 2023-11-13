【芯片大戰】長江存儲在美狀告美光　涉8項專利侵權

▲ 長江存儲在美狀告美光 涉8項專利侵權

内地最大閃存芯片製造商長江存儲於上周四（9日）向美國加州北區地方控告美光（Micron Technology 美︰MU）侵犯其8項專利，要求法院勒令美光停止使用相關專利。長江存儲和美光尚未回應查詢。

起訴書稱，美光使用了長江存儲的專利技術，獲得市場份額的同時，試圖迫使長江存儲退出快閃記憶體市場（3D NAND Flash）及阻止創新。起訴書又重申，長江存儲不再是新晉企業，而是快閃記憶體市場的重要參與者。

值得留意的是，美國商務部去年12月將長江存儲納入出口管制「實體清單」，而美光科技則在5月遭到中國網信辦調查，其後因安全問題在國內被限制銷售。

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編輯：伍鍵文