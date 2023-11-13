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【大行看法】安本姚鴻耀：若更多宏觀指標持續改善　中國股市將出現估值重估

股市 12:09 2023/11/13

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【大行看法】安本姚鴻耀：若更多宏觀指標持續改善　股市將出現估值重估

安本中國股票投資主管姚鴻耀表示，近幾個月來，中國政府推出了一系列財政和貨幣措施，以促進國內消費和增強體系內的流動性，預計行業的補貨周期將在本季度出現轉捩點，但國內需求的恢復將取決於消費者信心，而這又受到收入和就業預期這兩個重要因素的影響，預期兩者都可能在企業開始擴大產能後得到改善。

「房地產市場的穩定，這是中國消費者的主要財富來源，中國已經推出了一些供給面和需求面的政策來支持房地產行業，但房地產市場持續疲弱，因此預計在未來幾個月內會有更多的寬鬆措施。」

消費及房地產領域將有更多政策支持

姚鴻耀預計，未來將在消費及房地產領域看到更多的政策支持，刺激私人消費支出方面，將涵蓋關於房屋等大額購買，至於穩定房地產，例如進一步調整按揭利率，改善住房標準，放寬更多的購房限制，並增加對購房者的補貼等，同時解決地方政府債務問題，恢復企業信心，特別是在民營企業，並會促進資本市場，恢復投資者信心。安本正在關注定於12月中旬舉行的中央經濟工作會議，以了解當局的更多政策制定方向。

至於市場何時出現轉向，姚鴻耀預期，一旦更多的宏觀指標顯示出持續改善的跡象，預計將發生估值重估，而一些有非常強勢業務品牌公司的估值，儘管收益穩健，基本面強勁，但現時企業價值倍數極低，這使得它們對於主動型的投資者而言具有吸引力。

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編輯：陳韻妍

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