▲ 【TSLA】Cybertruck交車後一年內禁止轉售 違者或每部被索40萬

市場期待已久，Tesla特斯拉（美：TSLA）將於本月底開始交付Cybertruck，訂購條款表明一年內禁止轉售，違者或會被索償5萬美元（約39萬港元）。根據Tesla汽車訂購協議條款及條款文件，當中列出一條「僅限Cybertruck（For Cybertruck Only）」的規定稱，由於Cybertruck屬於限量發售，買家在汽車交付後第一年內不得轉售。

若果買家基於任何未能預見的原因必須賣車，Tesla同意作例外處理，但Cybertruck車主須通過書面形式通知Tesla，並給予合理時間讓Telsa決定是否要回購該車。至於Cybertruck的最終回收價，將按照價單上的車價扣除包括行駛里程乘以每英里0.25美元、合理磨損、維修車輛至符合Tesla標準所需要的費用等來出價。如果Tesla不願意購回，車主取得書面同意後可轉售予第三方。

Tesla或拒絕向違約車主出售任何車輛

假若車主違反上述規定，Tesla可以尋求禁制令阻止車輛轉讓所有權，或要求支付5萬美元違約金或因轉售取得的代價，以金額較高者為準。Tesla未來也可能拒絕向違約車主出售任何車輛。

早前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，Cybertruck已有超過190萬訂單，消費者需要輪候4至5年。

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編輯：許明麗