美軍機地中海墜毀5人喪生 3度空襲敘利亞親伊朗設施

美國軍方周日（12日）表示，一架軍機在地中海訓練時意外墜毀，導致機上5人全數罹難，事發原因仍在調查。美國國防部同日表示，再次空襲敘利亞的與伊朗有關係設施。

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美國歐洲司令部表示，軍機在上周六（11日）參與軍事訓練時，執行一次常規空中加油期間墜毀。美軍指事件仍在調查中，但未有發現涉及敵對行動，已展開搜索及救援行動。軍方周日確認，機上5人全數喪生。

美軍未有透露事件中的軍機類型，但美軍在地中海部署航空母艦打擊群，避免以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰事擴大至區域戰爭。

美國防長奧斯汀周日表示，總統拜登（Joe Biden）下令再次打擊敘利亞一處訓練中心及安全屋。奧斯汀強調，拜登把保護美國人員安全列為最高級事宜，今日行動明確展示美方將捍自身﹑己方人員及利益。

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敘利亞當地的消息人士透露，訓練中心由親伊朗武裝組織營運。安全屋則位處鄰近伊拉克邊境，當地由親伊朗武裝組織控制。

美軍在敘利亞及伊拉克的據點自以色列與哈馬斯戰事爆發後多次遇襲，美軍在10月26日起已3度發起回擊，轟炸兩國與被指伊朗有關的地點。

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責任編輯：吳漢培