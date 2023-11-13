【終止合作】高通衛星短訊計畫公布不到一年　宣告壽終正寢

▲ 高通（Qualcomm）今年初宣布推出「Snapdragon Satellite」衛星短訊計畫，惟計畫壽終正寢。

自從蘋果（Apple）和華為相繼在手機加入衛星通訊功能後，高通（Qualcomm）也在今年初以宣布加入行列，與衛星通訊廠商Iridium推出「Snapdragon Satellite」衛星短訊計畫，盼能讓Android設備可以在沒有電訊服務覆蓋時，仍能透過衛星發送文字短訊來與外界聯絡。惟不到一年時間，Iridium就宣布與高通合作結束，計畫壽終正寢。

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綜合外媒報道，Iridium近日發布新聞稿，表示與高通已終止合作。該企提到，雖然雙方已成功開發及展示新技術，但由於手機廠商未能將這項技術加入到其產品中，因此高通於11月3日通知Iridium，將於12月3日起終止合作協議。

Iridium亦宣布與高通合作終止後，將不再受限，可直接和手機廠商、芯片廠商及手機作業系統開發商展開合作，且表示已經準備採用其方案的客戶，仍會持續獲得其服務，並加入該公司窄頻非地面網路（Narrowband Non-Terrestrial-Network）服務的開發計畫。

高通及後則向CNBC透露，他們希望能繼續和Iridium就標準化的解決方案進行合作，但目前已終止專屬規格方案的合作。

今年初高通於CES大會上，宣布與Iridium合作研發名為「Snapdragon Satellite」的芯片功能，讓搭載高通Snapdragon 8 Gen 2及其X70行動數據機的Android手機結合Iridium 66顆低軌衛星，不只是單向發送SOS求救訊息，也能雙向收發一般訊息。當時預計2023年下半在特定地區，如北美及歐洲率先開通，惟最終計畫告吹。

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責任編輯：曾曉汶

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